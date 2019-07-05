Ассоциация "Укртютюн" отреагировала на действия правоохранителей по борьбе с контрабандой сигарет

Ассоциация "Укртютюн" отреагировала на активизацию работы по противодействию контрафакту и контрабанде сигарет в Украине.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на комментарий ассоциации на сообщение Государственного бюро расследований, Посольства Великобритании в Украине и украинских СМИ.

"По данным аудита рынка табачных изделий, объем незаконно произведенных и незаконно ввезенных сигарет на внутреннем рынке вырос почти в 6 раз за последние два года. Мы оцениваем потери местных и государственного бюджета от нелегальной торговли табачными изделиями в 2019 году в 4.5 млрд грн", - отметили в пресс-службе.

Ассоциация убеждена, что усилия правоохранителей позволят постепенно решить проблему производства и оборота табачных изделий с нарушением действующего законодательства и предотвратить бюджетные потери.

"Призываем Министерство финансов ускорить представление на рассмотрение правительства проекта Плана мероприятий по выполнению Стратегии в сфере противодействия незаконному производству и обороту табачных изделий на период до 2021 года", - заявили в ассоциации.

Как отмечается, компании-члены ассоциации являются национальными компаниями, которые ведут свой бизнес в Украине уже более 25 лет, а производства расположены в Украине.

Компаниями-членами "Укртютюн": создано 5 000 рабочих мест на предприятиях ассоциации, и 95 000 рабочих мест – в смежных сферах; уплачено 43,7 млрд грн – в 2018 году, что составляет 6% налоговых поступлений в госбюджет Украины; инвестировано 1,3 миллиарда долларов США в экономику Украины.

В течение многих лет компании-члены входят в "десятку" крупнейших налогоплательщиков Украины.

Кроме того, Украина является постоянным производителем для внутреннего рынка и растущим экспортным хабом по производству табачных изделий, отметили в пресс-службе.

"Это важное достижение и украинского государства, и производителей в условиях, когда абсолютное большинство товаров повседневного спроса мировых брендов, которые покупают украинцы, является импортируемым", - заявили в пресс-службе.