подписаться на рассылку
25.65 26
28.8 29.4
˟
05 июля 2019, пятница, 15:18 421
Политика 2019-07-05T15:19:42+03:00
Українські Новини
Зеленский не знает, как остановить войну, и хочет посоветоваться с депутатами, – блогер

Зеленский не знает, как остановить войну, и хочет посоветоваться с депутатами, – блогер

Президент Украины Владимир Зеленский не знает, как остановить войну, и хочет посоветоваться об этом с депутатами. Об этом заявил политолог Алексей Якубин в своей публикации в социальной сети Facebook.

"За последние недели мы уже поняли, что у президента Зеленского нет четкой позиции по многим важным вопросам. И, к сожалению, как решать конфликт на Донбассе и восстанавливать мир – он тоже не знает. Как теперь оказалось, он для этого будет советоваться с депутатами... Мы все прекрасно помним, как на президентских выборах Зеленский говорил, что мир – это первостепенная задача и он сделает все, чтобы его добиться", – написал эксперт.

По его словам, несмотря на предвыборные обещания, у Зеленского не торопятся устанавливать мир.

"Один из членов Зе-команды – Владимир Воронов – недавно заявил, что "быстрого решения конфликта быть не может". Вместо этого он предлагает создать в Верховной Раде специальный комитет, который будет заниматься вопросом по реинтеграции оккупированных территорий. То есть вместо каких-то активных и понятных действий по решению конфликта, новые депутаты будут снова заниматься "обсуждениями" – читай тянуть резину, разводить бюрократию", – отметил политолог.

Он также уточнил, что это не мнение отдельного члена президентской команды – поддержал этот тезис и глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

"Он (Разумков, – ред.) заявил, что конфликт на Донбассе невозможно решить "шапкозакидательством". Спасибо, мы уже поняли, что вместо этого Зеленский и его команда планируют заниматься "комитетосозданием". Опять. Получается, никто не планирует вести активную дипломатию, на полную использовать Минские соглашения, использовать разные треки, начать наконец их выполнение, начать прямые переговоры со всеми сторонами конфликта. Вместо этого у нас снова будут снова разглагольствовать и писать фантастические концепты, которые никто никогда не сможет воплотить в жизнь. Вместо того чтобы попробовать реализовать Минск во всей полноте – а потом уже делать выводы", – констатировал Алексей Якубин.
Архив
Новости
Внештатным советником Зеленского назначен экс-глава офиса реформ при Минобороны 16:31
Микитась ударил главу ОТГ и разбил его телефон 16:24 Видео
Или ЦИК проводит срочную пережеребьевку, или на ней вина за срыв выборов, – эксперт 16:21
Зеленский назначил Петриченко начальником ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях 16:12
ГП "Гарантированный покупатель" инициировал ускорение рассмотрения жалобы на решение суда по тарифам "Укрэнерго" 16:09
больше новостей
Непогода в Кривом Роге. Фото:
Из-за непогоды в Кривом Роге трое погибших: одного из них ударило током от обрыва электросети 17:03
Генпрокуратура просит суд арестовать имущество Ющенко 11:04
Ирина Геращенко. Фото: facebook/iryna.gerashchenko
Геращенко сама оконфузилась, когда хотела посмеяться над конфузом Зеленского 09:05
Из кошельков украинцев исчезнут купюры в 1 и 2 гривны: когда и почему 08:00
ДТП на Одесской трассе. Скриншот видео
На Одесской трассе под Киевом произошло смертельное ДТП: цистерна протаранила фуру 10:40
больше новостей
Украина может остаться без водки из-за проблем с техрегламентом 14:38
Кандидат в депутаты и адвокат угрожали убийством главе ВКДКА Сергею Вилкову, - НААУ 12:45
Генпрокуратура просит суд арестовать имущество Ющенко 11:04
Путин требует отменить указ Порошенко о блокаде Донбасса 08:40
У Зеленского отказались сообщить, кто ведет от него переговоры по газу с Россией 06:22 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok