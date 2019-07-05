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05 июля 2019, пятница, 14:50 438
Общество 2019-07-05T14:50:22+03:00
Українські Новини
ГосЧС требует опечатать главный офис "Укрэнерго" и запретить доступ сотрудников компании в здание

ГосЧС требует опечатать главный офис "Укрэнерго" и запретить доступ сотрудников компании в здание

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" заявляет, что Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве требует отключить от энергоснабжения главный офис "Укрэнерго" и запретить доступ сотрудников компании в здание.

Об этом говорится в сообщении НЭК, передают Українськi Новини.

"Главное управление Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве требует отключить от энергоснабжения главный офис "Укрэнерго", а также опечатать и запретить доступ сотрудников компании в здание. Иск с такими требованиями поступил в киевский Окружной административный суд 26 июня.

Требования Госслужбы основываются на перечне нарушений пожарной безопасности, которые были определены после последней внеплановой проверки компании. Она была проведена 15 мая этого года. В иске ГосЧС указано, что нарушения якобы свидетельствуют об отсутствии в компании системы мер для предотвращения и тушения пожаров, а также быстрого реагирования на них", - говорится в нем.

При этом "Укрэнерго" заявляет, что ни одно из приведенных после проверки ГосЧС требований не является таким, которое нельзя устранить.

"Еще в июле прошлого года компания составила план устранения выявленных нарушений требований законодательства в сфере гражданской защиты, техногенной и пожарной безопасности, рассчитанный до 2020 года. С тех пор было выполнено большинство запланированных мероприятий, а остались только те, которые нуждаются в реконструкции здания, которая запланирована на 2020 год... Недостатки, которые не требовали ремонтных работ, компания устранила еще в мае, сразу после последней внеплановой проверки", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, удовлетворение иска ГосЧС неизбежно приведет к нарушению стабильной работы всей энергосистемы страны.

Как сообщали Українськi Новини, часть отеля Hilton закрыли из-за проблем с пожарной безопасностью.

Ранее ГосЧС просила приостановить работу ряда ТРЦ, школ и больниц в Киеве из-за нарушения правил пожарной безопасности.

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