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05 июля 2019, пятница, 13:19 326
Политика 2019-07-05T14:15:01+03:00
Українські Новини
Кличко планирует установить на 120 столичных улицах современное освещение

Кличко планирует установить на 120 столичных улицах современное освещение

Виталий Кличко. Фото: пресс-служба
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба

Еще на 120-ти столичных улицах в этом году заменят старое уличное освещение на современное.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook и опубликовал видео, как модернизируют освещение в Голосеевском районе столицы.

"Киев становится светлее и безопаснее! Еще на 120-ти столичных улицах этого года заменим старое уличное освещение на современное и яркое. Сотрудники КП "Киевгорсвет" установят 15 000 новых, экономичных LED-светильников. Сегодня работы продолжаются в разных районах столицы. Например, в ближайшее время "засветятся" улицы Бориспольская и Ломоносова. Светлее станет и на Трухановом острове. Работают специалисты на Столичном шоссе, где установят 569 новых опор для современного освещения ", - написал Кличко.

Он отметил, что модернизация наружного освещения осуществляется не только на крупных улицах и проспектах. Мэр показал видео, как идет замена старых опор и светильников на улице Маричанской в Голосеевском районе.

"Новые яркие LED-светильники делают движение на улицах более комфортным и безопасным. И для водителей, и для пешеходов. К тому же, использование современных светодиодных ламп позволяет экономить около 30% в оплате за электроэнергию. Например, в прошлом году, благодаря модернизированному освещению, столица сэкономила 11000000 гривен", - подчеркнул Виталий Кличко.

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