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05 июля 2019, пятница, 13:10 43
Выборы 2019-07-05T13:11:23+03:00
Українські Новини
Лучше новая жеребьевка чем оспаривание результатов голосования, - политолог Молчанов

Лучше новая жеребьевка чем оспаривание результатов голосования, - политолог Молчанов

Новую жеребьевку партий по нумерации в избирательном бюллетене можно сделать оперативно, и это никак не повлияет на подготовку к выборам и на даты. Лучше жеребьевка сейчас, чем бесконечные оспаривания результатов потом. Об этом пишет на своей странице в Facebook политолог Кирилл Молчанов.

"Решение о пережеребьевке кажется шокирующим, когда часть партий уже успели развесить борды и напечатать газеты со списочными номерами. Но по духу и букве закона оно абсолютно правильно. Почему партии Саакашвили достался первый номер с конца без жеребьевки, потому, что ЦИК "обламался" её проводить, просто выдав 22 номер, потому что всем было так удобней? Ведь закон указывает совсем на другой порядок очерёдности", - пишет эксперт.

Молчанов подчеркивает, что тем самым и суд, и Рух Новых Сил создали возможность любой из партий оспорить свой номер и через новую жеребьевку использовать второй шанс вытянуть число получше.

"Поэтому единственная причина сегодняшней ситуации с пережеребьевкой чуть более, чем за две недели до выборов-чисто вина Центральной избирательной комиссии. Новая жеребьевка сейчас-намного лучше, чем оспаривание результатов выборов после дня голосования, на основании того, что какая-то партия с 4.9999% была лишена возможности вытянуть тот же 22 номер", - убежден эксперт.

По мнению политолога, все это можно сделать оперативно, а разговоры про возможный срыв выгодны только аутсайдерам гонки - представителям предыдущей власти.

"Хочу напомнить, в ЦИК большинство сформировано из представителей БПП и НФ которые в выборах вообще не заинтересованы. Так что закрадывается мысль, что специально партии Саакашвили выдали номер без пережеребьевки дабы потом был повод оспорить в суде", - резюмирует Молчанов.

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