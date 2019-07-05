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05 июля 2019, пятница, 10:20 38
Экономика 2019-07-05T10:20:31+03:00
Українські Новини
"Фармак" решил выплатить 50,2 млн гривен дивидендов за 2018

"Фармак" решил выплатить 50,2 млн гривен дивидендов за 2018

Акционеры крупного производителя лекарственных препаратов компании "Фармак" 25 апреля приняли решение о выплате 50,185 млн гривен дивидендов за 2018 год.

Об этом говорится в сообщении компании, обнародованном 4 июля в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБРФ), передают Українські Новини.

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: 22 июля 2019 года, срок выплаты дивидендов: с 23 июля до 23 августа 2019 года.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году по сравнению с 2017 годом "Фармак" увеличил прибыль на 25,2%, или на 211 млн гривен до 1,05 млрд гривен.

В 2018 году выручка компании увеличилась на 8,8%, или на 534 млн гривен до 6,6 млрд гривен по сравнению с 2017 годом.

Продукция компании экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.

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