"Фармак" решил выплатить 50,2 млн гривен дивидендов за 2018

Акционеры крупного производителя лекарственных препаратов компании "Фармак" 25 апреля приняли решение о выплате 50,185 млн гривен дивидендов за 2018 год.

Об этом говорится в сообщении компании, обнародованном 4 июля в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБРФ), передают Українські Новини.

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: 22 июля 2019 года, срок выплаты дивидендов: с 23 июля до 23 августа 2019 года.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году по сравнению с 2017 годом "Фармак" увеличил прибыль на 25,2%, или на 211 млн гривен до 1,05 млрд гривен.

В 2018 году выручка компании увеличилась на 8,8%, или на 534 млн гривен до 6,6 млрд гривен по сравнению с 2017 годом.

Продукция компании экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.