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05 июля 2019, пятница, 10:14 49
Экономика 2019-07-05T10:14:40+03:00
Українські Новини
"Фармак" назначил членом набсовета экс-президента "Киевстара" Чернышова

"Фармак" назначил членом набсовета экс-президента "Киевстара" Чернышова

Акционеры крупного производителя лекарственных препаратов компании "Фармак" 4 июля назначили членом наблюдательного совета экс-президента оператора мобильной связи компании "Киевстар" (Киев) Петра Чернышова.

Об этом говорится в сообщении компании.

По словам председателя наблюдательного совета "Фармака" Фили Жебровской, набсовет компании принял решение укрепить свой состав, пригласив человека, имеющего значительный опыт работы в современных компаниях, которые прошли путь интенсивного роста и развития.

"Наш выбор пал на Петра Чернышева – человека с богатым опытом работы в крупных компаниях, стратегическим видением, умением внедрять современные технологии и развивать бизнес, опираясь на мировые тенденции и передовые практики. Это то направление, которое выбрал для своего развития "Фармак". У нас амбициозные планы, и я уверена, что Петр сможет быстро разобраться в новой для него сфере и поможет компании держать выбранный курс, достигая намеченных целей", - отметила она.

"Мой управленческий опыт составляет более 20 лет – инжиниринг, FMCG, телеком, инвестиционные и образовательные проекты. Присоединение к команде фармацевтического лидера – важный шаг для меня лично и интересный вызов как для профессионала-управленца. "Фармак" – это украинская компания с выдающейся историей, которой удалось стать ведущим инновационным предприятием. Моя цель – помочь достичь дальнейшей стратегической цели – нарастить присутствие на европейском рынке, одновременно способствуя развитию в Украине в качестве серьезного R&D-центра и ведущего отечественного производителя", – отметил Чернышев.

В сообщении отмечается, что Чернышев – известный украинский управленец, инвестор и основатель математического сообщества Kontora Pi для талантливых детей-математиков и школьных учителей, он окончил механико-математический факультет Уральского государственного университета, а впоследствии получил степень MBA в Кингстонском университете, Великобритания.

Как сообщали Українськi Новини, в июле 2018 года  Чернышов решил уйти с должности президента "Киевстара" и руководителя бизнес-единицы "Евразия".

На должность президента "Киевстар" он был назначен с 25 июня 2014 года.

Чернышов занимал должность генерального директора ОАО "Карлсберг Украина" с 1 мая 2006 до 14 февраля 2014, а с 1 октября 2012 должность вице-президента Восточной Европы Carlsberg Group.

Кроме того, Чернышов занимал должность независимого директора в совете директоров ООО "Эргопак" Украина".

В 2018 году по сравнению с 2017 годом "Фармак" увеличил прибыль на 25,2%, или на 211 млн гривен до 1,05 млрд гривен.

В 2018 году выручка компании увеличилась на 8,8%, или на 534 млн гривен до 6,6 млрд гривен по сравнению с 2017 годом.

Продукция компании экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.

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