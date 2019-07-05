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05 июля 2019, пятница, 09:33 655
Политика 2019-07-05T09:33:01+03:00
Українські Новини
В Офисе Президента отреагировали на просьбу о защите иностранных инвесторов

В Офисе Президента отреагировали на просьбу о защите иностранных инвесторов

Заместитель руководителя Офиса Президента Руслан Рябошапка, отправил запрос в НАБУ, СБУ и Государственное Бюро Расследований относительно влияния частных лиц на решения судов и использования собственных связей в силовых органах для получения контроля над активами предприятия ООО "Восход Солар" и пообещал сообщить о результатах, сообщает портал interfax.com.ua.

В свою очередь, генеральный директор дочернего предприятия Китайской Национальной Корпорации по строительным материалам - ООО "Восход Солар", которая владеет десятью солнечными электростанциями в Одесской и Николаевской областях, поблагодарил президента и заместителя председателя ОП за оперативный ответ, и выразил надежду, что прямой и тесный диалог президента с представителями иностранных инвесторов, станет залогом будущего роста украинской экономики и роста ее инвестиционной привлекательности.

Напомним, ранее представители дочерней компании Китайской Национальной Корпорации обратились к президенту Владимиру Зеленскому с официальным письмом с просьбой о помощи и защите от попыток частных лиц захватить предприятие, используя влияние на судебные и силовые структуры.

Больше новостей о: Руслан Рябошапка Зеленский Владимир Восход Солар

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