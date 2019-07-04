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04 июля 2019, четверг, 22:19 22
Политика 2019-07-04T23:45:01+03:00
Українські Новини
В УПЦ отметят 5-летие со дня смерти Митрополита Владимира (Сабодана)

В УПЦ отметят 5-летие со дня смерти Митрополита Владимира (Сабодана)

Завтра, 5 июля, исполняется пять лет со дня смерти Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Владимира (Сабодана).

В этот день в УПЦ будут молиться за покойного Предстоятеля, а на его могиле в Киево-Печерской лавре состоятся панихиды.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на данные Киево-Печерской лавры, панихиды на могиле Блаженнейшего Митрополита Владимира возле храма Рождества Пресвятой Богородицы состоятся после Литургии в Кресто-Воздвиженском храме (начало Литургии в 6.30), а также после литургии в Успенском соборе Киево-Печерской лавры (начало Литургии в 9.00).

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир (Сабодан) родился 23 ноября 1935 года на Хмельниччине, в селе Марковцы Летичевского района. Возглавлял Украинскую Православную Церковь с 1992 по 2014 года - в очень непростой период. За время его служения значительно увеличилось число прихожан православных храмов, он наладил межконфессиональный диалог и остановил распространение церковного раскола в Украине. Митрополит Владимир до последнего дня жизни, несмотря на продолжительную тяжелую болезнь, совершал свое служение.

Почил Блаженнейший Владимир 5 июля 2014-го года в Киеве. Похоронен возле храма Рождества Пресвятой Богородицы в Киево-Печерской лавре.
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