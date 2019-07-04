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04 июля 2019, четверг, 21:38 24
Верховная Рада и партии 2019-07-04T21:47:44+03:00
Українські Новини
Одесские ячейки Оппозиционного блока перешли в "Платформу" Бойко

Одесские ячейки Оппозиционного блока перешли в "Платформу" Бойко

Территориальные организации Оппозиционного блока в Одессе и области прекратили деятельность и присоединились к ОППОЗИЦИОНОЙ ПЛАТФОРМЕ – ЗА ЖИЗНЬ. На партийных собраниях после проведения переговоров внутри Оппозиционного блока было принято решение объединиться и вступить в ОППОЗИЦИОННУЮ ПЛАТФОРМУ – ЗА ЖИЗНЬ.

Об этом сообщила руководитель региональной организации ПП "Оппозиционный блок" в Одесской области Наталья Пурдык, сообщает официальный сайт партии.

"Большинство территориальных организаций Одесской области, которые имеют открытую и честную позицию, не хотят становиться соучастниками противоправных действий, инициированных представителями Оппозиционного блока, поэтому заявили о своем выходе из партии", – сообщила Наталья Пурдык.

"Мы поддерживаем программные цели и задачи ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ, поддерживаем объединение всех оппозиционных сил вокруг ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ для достижения мира в стране. Мы готовы работать для восстановления страны и создавать новую политическую карту единой Украины", – подчеркнула Наталья Пурдык.

Она отметила, что поддержка ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ растет по всей Украине. Так, согласно данным последних соцопросов, политическая сила занимает уверенное 2 место (более 13%). Это позволит партии стать не только самой большой фракцией в парламенте, но и той движущей силой, которая изменит социальную, экономическую и международную политику Украины. У Оппозиционного блока рейтинг в рамках статпогрешности – чуть более 2%.

ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ – единственная настоящая оппозиция, которая не подыгрывает власти, не идет у нее на поводу. Наши лидеры призвали к объединению все политические силы, чтобы противостоять войне и коррупции, побороть бедность.

"С Юрием Бойко мы сможем победить и начать восстанавливать разрушенную экономику страны, остановить войну, вернуть в Украину мир, порядок и защитить простых людей", – добавила Наталья Пурдык.

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