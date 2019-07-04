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04 июля 2019, четверг, 18:45 431
Выборы 2019-07-04T18:45:14+03:00
Українські Новини
Люди, имеющие связи с Россией, не могут быть допущены к власти в Украине, – активист Маслов

Люди, имеющие связи с Россией, не могут быть допущены к власти в Украине, – активист Маслов

Леонид Маслов. Фото:
Леонид Маслов. Фото: "СЕНС Украина"

Харьковский активист, юрист, гражданский и политический деятель, член Совета добропорядочности Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины, военный разведчик отдельной разведроты в составе 92-1 ОМБР Вооруженных сил Украины Леонид Маслов заявил, что люди, имеющие связи с Российской Федерацией, не могут быть допущены к власти в Украине.

Об этом сообщило интернет-издание "Обозреватель".

В своем видеообращении к харьковчанам и руководству политической партии "Слуга народа" Маслов отметил, что для него стал полной неожиданностью тот факт, что по избирательному округу №169 в Харькове баллотируется лицо, которое на самом деле не осуществило никаких выдающихся поступков, кроме того, имеет двойное гражданство и путешествует в Российскую Федерацию уже после начала войны.

"Кандидат Куницкий. Санек, точнее ЗеПеСанек, как он себя называет. Говорят, что гражданин Израиля и даже в ЦАХАЛе служил, но баллотируется в нашу Верховную Раду мажоритарщиком от "Слуги народа". Украину Санек не защищал. Вероятно, в ЦАХАЛе не научился. Ничего выдающегося, кроме сомнительной хамовитой попсы "Дорожный контроль", где он учит быдло, как безнаказанно нарушать ПДД, он в своей жизни не создал. Никакой он не общественный деятель", – возмутился волонтер.

Напомним, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины будет разбираться с вопросом двойного гражданства кандидата в народные депутаты Александра Куницкого. Член ЦИК Ольга Желтова заявила после заседания Центризбиркома, что у ЦИК есть факты, подтверждающие пересечение гражданином Украины Александром Куницким государственной границы Украины по паспорту гражданина иностранного государства.

В то же время Елена Монова опубликовала фото, которые якобы доказывают, что Куницкий служил в армии Израиля, отметив, что наконец появился комментарий Дмитрия Разумкова, который сообщил, что партия "Слуга народа" проверит информацию о наличии израильского гражданства у кандидата-мажоритарщика по избирательному округу №169 Александра Куницкого.

Ранее Разумков в своем интервью для издания "Цензор.нет" сообщил, что 6 июля партия "Слуга народа" почистит свои списки.

Больше новостей о: Парламентские выборы Двойное гражданство Слуга народа Досрочные выборы Рады Александр Куницкий Леонид Маслов

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