Быстрого мира не будет, - "Слуга народа"

В урегулировании конфликта на Донбассе заинтересованы не все политические силы. Об этом во время круглого стола на тему: "Новая политика на Донбассе. Возрождение. Развитие. Стабильность" заявил председатель партии "Слуга Народа" Дмитрий Разумков, сообщает пресс-служба "Слуга народа".

По его словам, в течение последних пяти лет власть спекулировала на теме прекращения войны на Донбассе, используя ее для собственного пиара.

"Это очень тяжелый и не быстрый процесс. Шапкозакидательством, в отличие от многих других, мы не будем заниматься. Говорить, что проблема может быть решена завтра, – это неправда. Нужно быть честным и перед собой, и перед украинским обществом, что это трудный процесс. Самое страшное, что не все в этом процессе хотят реального урегулирования", – заявил Дмитрий Разумков.



Он отметил, что важным аспектом в вопросе возвращения Донбасса является информационная политика.

"Ключевым видом вооружения в этой войне является информация, которая поражает чуть ли не сильнее, чем пули, снаряды или мины... Вся информация, которую получают жители Донбасса, чаще всего выходит из российских телеканалов. Нам нужно вернуть этих людей ментально, а потом заняться экономическим развитием территорий. Потому что главное в государстве – это наши люди. Территории-это важно, но территории без людей, это-лишь территории", - подчеркнул он.

В свою очередь кандидат в народные депутаты от партии "Слуга Народа", руководитель Зе!Команды в Донецкой области Владимир Воронов отметил, что создание общей платформы "Новая политика на Донбассе" поможет начать диалог между властью и гражданами, проживающими на оккупированных территориях, сообщает пресс-служба "Слуга народа".

"Самое страшное, что люди привыкают жить в войне. Поэтому быстрого урегулирования конфликта быть не может, и, к сожалению, формулы решения, которое удовлетворило бы всех граждан, нет. Нам нужно работать в двух важных направлениях – поддерживать идею создания платформы по урегулированию конфликта на Донбассе и сформировать специальный комитет в Верховной Раде по реинтеграции оккупированных территорий", – сказал Владимир Воронов.

При этом он отметил, что партия "Слуга Народа" создала рабочий комитет по реинтеграции оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, который занимается поиском единого согласованного решения для прекращения войны.

"Есть много наработанных идей и проектов. Поэтому мы начинаем этот серьезный диалог с гражданами. Мы надеемся, что платформа станет той площадкой, где все идеи по урегулированию конфликта будут согласованы", – добавил он.

Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга Народа" и советник Команды Зеленского Никита Потураев отметил, что люди на неподконтрольных территориях из российских и сепаратистских СМИ слышат позицию президента России Владимира Путина и его пропаганду и не могут реально оценить состояние дел из-за того, что украинское вещание на этих территориях блокируется

"К сожалению, на оккупированных территориях люди слышат Путина, а нас слышат плохо. Нашим гражданам приходится прилагать сверхусилия, чтобы получить достоверную информацию. Это связано с тем, что там заблокировано наше вещание, перекрыты пути донесения информации из свободной Украины. Именно поэтому, мы должны вести проактивную информационную политику, необходимо слышать друг друга, чтобы наконец-то начать диалог. Люди, которые вынуждены проживать на оккупированных территориях, – это наши люди, украинцы. Мы не считаем их сепаратистами. Мы называем вещи своими именами: марионеток Путина – марионетками Путина, российских наемников – российскими наемниками", – резюмировал Никита Потураев.