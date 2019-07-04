8.07.19 11:00 Круглый стол: "Готовы ли украинцы променять депозиты на ОВГЗ?"

8 июля в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Українські Новини" компания "Финансовый клуб" проведет круглый стол на тему: "Готовы ли украинцы променять депозиты на ОВГЗ?".\r\n\r\nВ качестве спикеров приглашены:\r\n\r\nОлег Кириченко, директор департамента инвестиционной деятельности и акционерного капитала Укргазбанка;\r\nТатьяна Попович, директор блока "Рынки капитала" Альфа-Банка;\r\nКонстантин Кошеленко, заместитель председателя правления Банка Форвард;\r\nАнтон Коваленко, директор департамента казначейства и финансовых учреждений ОТП Банка;\r\nГригорий Овчаренко, директор, управляющий локальными активами группы ICU.\r\n\r\n В программе круглого стола: \r\n\r\nМаксимальная прибыль при минимальных рисках: какие надежные финансовые инструменты сейчас доступны украинцам?\r\nМогут ли ОВГЗ стать более доходной альтернативой депозитам? Какие клиенты уже покупают государственные бумаги и зачем.\r\nПлюсы и минусы инвестирования в ОВГЗ для "новичков".\r\nЧто ограничивает развитие рынка инвестиций в ОВГЗ и какие изменения необходимы.\r\n\r\nМодератором круглого стола выступит управляющий партнер "Финансового клуба" Руслан Черный. \r\nКруглый стол состоится в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" по адресу: ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.\r\n Аккредитация журналистов: (050) 412-4861 или press-centreun.un@ukr.net.