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04 июля 2019, четверг, 15:31 34
Пресс-центр 2019-07-04T17:30:03+03:00
Українські Новини
8.07.19 11:00 Круглый стол: "Готовы ли украинцы променять депозиты на ОВГЗ?"

8.07.19 11:00 Круглый стол: "Готовы ли украинцы променять депозиты на ОВГЗ?"

8 июля в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Українські Новини" компания "Финансовый клуб" проведет круглый стол на тему: "Готовы ли украинцы променять депозиты на ОВГЗ?".

В качестве спикеров приглашены:

  • Олег Кириченко, директор департамента инвестиционной деятельности и акционерного капитала Укргазбанка;
  • Татьяна Попович, директор блока "Рынки капитала" Альфа-Банка;
  • Константин Кошеленко, заместитель председателя правления Банка Форвард;
  • Антон Коваленко, директор департамента казначейства и финансовых учреждений ОТП Банка;
  • Григорий Овчаренко, директор, управляющий локальными активами группы ICU.

В программе круглого стола:

  • Максимальная прибыль при минимальных рисках: какие надежные финансовые инструменты сейчас доступны украинцам?
  • Могут ли ОВГЗ стать более доходной альтернативой депозитам? Какие клиенты уже покупают государственные бумаги и зачем.
  • Плюсы и минусы инвестирования в ОВГЗ для "новичков".
  • Что ограничивает развитие рынка инвестиций в ОВГЗ и какие изменения необходимы.

Модератором круглого стола выступит управляющий партнер "Финансового клуба" Руслан Черный.

Круглый стол состоится в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" по адресу: ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.

Аккредитация журналистов: (050) 412-4861 или press-centreun.un@ukr.net.
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