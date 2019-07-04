подписаться на рассылку
25.85 26.2
28.95 29.65
˟
  • Главная
  • Новости
  • Экономика
  • Владельцы энергозатратных предприятий хотят вернуть ручное регулирование тарифов на электроэнергию, – Трохимец
04 июля 2019, четверг, 15:01 484
Экономика 2019-07-04T16:10:28+03:00
Українські Новини
Владельцы энергозатратных предприятий хотят вернуть ручное регулирование тарифов на электроэнергию, – Трохимец

Владельцы энергозатратных предприятий хотят вернуть ручное регулирование тарифов на электроэнергию, – Трохимец

Александр Трохимец. Фото: epravda.com.ua
Александр Трохимец. Фото: epravda.com.ua

Владельцы крупных промышленных предприятий пытаются отменить новый рынок электроэнергии через суды и вернуть ручное регулирование тарифов.

Об этом написал президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец на своей странице в социальной сети Facebook, комментируя решение суда об остановке действия постановлений Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), которыми устанавливались тарифы на услуги НЭК "Укрэнерго", что принято по иску АО "Никопольский завод ферросплавов".

"Очень удобная позиция для владельцев промышленных гигантов - продавать свою продукцию по рыночной стоимости (еще и на экспорт за валюту), но энергоносители для себя требовать по регуляторной заниженной. И использовать для удовлетворения своих интересов судебные схемы блокировки стратегической реформы. Хотя и в 2017, и в 2018 годах НЗФ показывал миллиардные прибыли. Поэтому жаловаться на "катастрофу" нет оснований. В Европе их коллеги-промышленники потребляют электроэнергию по значительно более высоким ценам", - написал Трохимец.

Эксперт также отметил, что искусственная нерыночная цена электроэнергии, к которой привыкли некоторые крупные предприниматели, в новом рынке невозможна. И посоветовал им конкурировать на рынке, а не в судах.

"Советую владельцам промышленных потребителей электроэнергии не заниматься бесперспективным деструктивом, осознать наконец, что энергетика такая же отрасль экономики как и металлургия и жить она должна по таким же прозрачным рыночным правилам. А относительно оправданности тарифа НЭК "Укрэнерго", то анализировать его нужно не постфактум в судебных залах, а на открытых слушаниях НКРЭКУ", - отметил Трохимец.

Напомним, 1 июля заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Законом Украины "О рынке электроэнергии". Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.

27 июня Окружной административный суд г. Киева по иску АО "Никопольский завод ферросплавов" остановил действие постановлений, установили тарифы для Национальной энергокомпании "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и услуги по диспетчерского управления на 2-е полугодие 2019 года. Указанные постановления были приняты НКРЭКУ для обеспечения функционирования новой модели рынка электроэнергии.

Больше новостей о: Электроэнергия Укрэнерго Александр Трохимец Ассоциация энергетики Украины Никопольский завод ферросплавов

Архив
Новости
Плохая защита кредиторов сдерживает иностранных инвесторов от покупки украинских активов, - ФГВФЛ 17:51
ДТЭК не является монополистом на рынке, – председатель АМКУ 17:47
Экспедиторы обвиняют одесских таможенников во взяточничестве и препятствовании работе "белого" бизнеса 17:46
В Греции ищут людей, мечтающих жить на райском острове Андикитире: дают дом и деньги 17:41
Roshen запустил бисквитный комплекс в Борисполе 17:28
больше новостей
Непогода в Кривом Роге. Фото:
Из-за непогоды в Кривом Роге трое погибших: одного из них ударило током от обрыва электросети 17:03
Североамериканский дебют: что пишут о Зеленском канадские СМИ 16:22
Из кошельков украинцев исчезнут купюры в 1 и 2 гривны: когда и почему 08:00
Путин поставил Зеленскому условия, при которых готов к диалогу с Киевом 10:40
Украинские арбузы стали дешевле в два раза: почем продают ягоду 08:50
больше новостей
Портнов намерен привлечь Парубия к ответственности за неподписание законов о борьбе с коррупцией в оборонной сфере 15:18
"Антиклюевский майдан" угрожает Зеленскому "немирными протестами" через 2 дня 22:42
Кандидат в депутаты и адвокат угрожали убийством главе ВКДКА Сергею Вилкову, - НААУ 12:45
Мусияка считает структуру нового Верховного суда нелепой 13:44
Чиновники умалчивают о проблемах зайцев, - охотники 07:16
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok