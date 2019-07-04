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04 июля 2019, четверг, 14:27 107
Происшествия 2019-07-04T14:37:40+03:00
Українські Новини
Полиция задержала подозреваемого в повреждении монумента советским воинам в Ровенской области

Полиция задержала подозреваемого в повреждении монумента советским воинам в Ровенской области

Сотрудники полиция 3 июля задержали подозреваемого в повреждении монумента в районном центре Костополь Ровенской области, который посвящен советским воинам, участвовавшим во Второй мировой войне.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.

Мужчина красной краской зачеркнул русскоязычную надпись "Слава вам, храбрые, слава, бессмертные, память о вас не умрет никогда".

Незачеркнутым он оставил лишь одно из слов "Слава" написав рядом "Україні!"

Таким образом образовалась надпись "Слава Україні!"

Также он исправил на мемориале дату начала Великой Отечественной войны (1941 год) на дату начала Второй мировой войны – 1939 год.

Проведенными розыскными мероприятиями правоохранители установили, что к правонарушению причастен 46-летний житель села Корчевье (Костопольский район, Ривненская область).

Как сообщали Українські Новини, неизвестные 14 марта повредили Монумент Вечной Славы советским воинам в Ровно.

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