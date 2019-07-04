Полиция задержала подозреваемого в повреждении монумента советским воинам в Ровенской области

Сотрудники полиция 3 июля задержали подозреваемого в повреждении монумента в районном центре Костополь Ровенской области, который посвящен советским воинам, участвовавшим во Второй мировой войне.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.\r\nМужчина красной краской зачеркнул русскоязычную надпись "Слава вам, храбрые, слава, бессмертные, память о вас не умрет никогда".\r\nНезачеркнутым он оставил лишь одно из слов "Слава" написав рядом "Україні!"\r\nТаким образом образовалась надпись "Слава Україні!"\r\nТакже он исправил на мемориале дату начала Великой Отечественной войны (1941 год) на дату начала Второй мировой войны – 1939 год.\r\nПроведенными розыскными мероприятиями правоохранители установили, что к правонарушению причастен 46-летний житель села Корчевье (Костопольский район, Ривненская область).\r\nКак сообщали Українські Новини, неизвестные 14 марта повредили Монумент Вечной Славы советским воинам в Ровно.