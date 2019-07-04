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04 липня 2019, четвер, 14:27 13
Події 2019-07-04T16:30:03+03:00
Українські Новини
Поліція затримала підозрюваного в пошкодженні монумента радянським воїнам в Рівненській області

Поліція затримала підозрюваного в пошкодженні монумента радянським воїнам в Рівненській області

Співробітники поліція 3 липня затримали підозрюваного в пошкодженні монумента в районному центрі Костопіль Рівненської області, який присвячений радянським воїнам, які брали участь у Другій світовій війні.

Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Рівненській області.

Чоловік червоною фарбою закреслив російськомовну напис "Слава вам, хоробрі, слава, безсмертні, пам'ять про вас не помре ніколи".

Незачеркнутым він залишив лише одне з слів "Слава" написавши поруч "Україні!"

Таким чином утворилася напис "Слава Україні!"

він Також виправив на меморіалі дату початку Великої Вітчизняної війни (1941 рік) на дату початку Другої світової війни 1939 рік.

Проведеними розшуковими заходами правоохоронці встановили, що до правопорушення причетний 46-річний житель села Корчевье (Костопільський район, Рівненська область).

Як повідомляли Українські Новини, невідомі 14 березня пошкодили Монумент Вічної Слави радянським воїнам у Рівному.

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