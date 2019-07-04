Поліція затримала підозрюваного в пошкодженні монумента радянським воїнам в Рівненській області

Співробітники поліція 3 липня затримали підозрюваного в пошкодженні монумента в районному центрі Костопіль Рівненської області, який присвячений радянським воїнам, які брали участь у Другій світовій війні.\r\nПро це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Рівненській області.\r\nЧоловік червоною фарбою закреслив російськомовну напис "Слава вам, хоробрі, слава, безсмертні, пам'ять про вас не помре ніколи".\r\nНезачеркнутым він залишив лише одне з слів "Слава" написавши поруч "Україні!"\r\nТаким чином утворилася напис "Слава Україні!"\r\nвін Також виправив на меморіалі дату початку Великої Вітчизняної війни (1941 рік) на дату початку Другої світової війни 1939 рік.\r\nПроведеними розшуковими заходами правоохоронці встановили, що до правопорушення причетний 46-річний житель села Корчевье (Костопільський район, Рівненська область).\r\nЯк повідомляли Українські Новини, невідомі 14 березня пошкодили Монумент Вічної Слави радянським воїнам у Рівному.