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04 июля 2019, четверг, 13:26 375
Экономика 2019-07-04T15:32:08+03:00
Українські Новини
Есть реальные инструменты для снижения тарифа "Укрэнерго", - советник министра энергетики

Есть реальные инструменты для снижения тарифа "Укрэнерго", - советник министра энергетики

На сегодня есть реальные механизмы для снижения тарифа "Укрэнерго". Это, в свою очередь, позволит снизить тарифы для конечных потребителей. Об этом в комментарии заявил советник министра энергетики Украины, экс-замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Сергей Чех.

По словам эксперта, сейчас есть 3 реальных инструмента для снижения тарифа.

"Источниками  (снижения, - ред.) может быть, первое, закупка потерь. Потому что это составляющая тарифа "Укрэнерго" на передачу, она рассчитывалась из закупочной цены потерь в 1,62 гривны. При этом "Укрэнерго" может покупать потери по цене 57 копеек на специальном аукционе, где продается электроэнергия "Энергоатома" и "Укргидроэнерго". Это снижение на 3,5-3,7 копейки. А вторым источником может быть корректировка баланса. В баланс заложены завышенные объемы выработки электроэнергии зелеными. И, стало быть, для этого, если следовать по тарифу, нужны и большие объемы средств для выплаты фиксированных тарифов для зеленых. Техника, процедура пересмотра баланса существует. Это (снижение доли ВИЭ в энергобалансе, - ред.) даст возможность изменить тариф "Укрэнерго". И, конечно, еще вопрос операционной деятельности. Ее тоже можно и нужно, наверное, оптимизировать. Это касается и погашения кредитов. Источником погашения кредитов, конечно, должен быть тариф. Но эти обязательства тоже можно реструктуризировать".

Напомним, 7 июня НКРЕКУ утвердила тарифы Укрэнерго на II полугодие 2019, которые учитывают старт нового рынка электроэнергии и обеспечивают покрытие дополнительных расходов. В отличие от ранее действующего единого тарифа компании, Укрэнерго в новом рынке получил два тарифа: на передачу электроэнергии - 34,74 коп / кВт · ч и на диспетчерское управление - 0,89 коп/кВтч.

Ранее пресс-служба "Укрэнерго" сообщала, что 1 июля Окружной административный суд Киева приостановил действие постановлений НКРЭКУ № 954 и № 955 от 7 июня 2019 года, которыми были установлены тарифы для НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и услуги диспетчерского управления на второе полугодие.

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), "Укрэнерго" и ГП "Гарантированный покупатель" подали апелляции на судебное решение о приостановлении тарифов "Укрэнерго" на второе полугодие 2019 года.

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