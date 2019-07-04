День Независимости в Беларуси закончился трагедией

Во время праздничного салюта в Минске 3 июля погибла женщина и был ранен подросток. Об этом сообщает belaruspartisan.

По словам очевидцев, снаряды разорвались слишком низко. Осколок трубки, из которой вылетает фейерверк, попал в горло 64-летней зрительнице, которая наблюдала за салютом на берегу реки Свислочь. Медики оказывали ей помощь, но спасти женщину не удалось. По словам очевидцев, ее реанимировали около 30 минут.

Также был ранен подросток. Осколок прилетел ему прямо в ногу так, что порвал штаны. Еще один ребенок был ранен в руку.



Выбило стекла в зданиях в разных частях города. Кроме того, сообщают, что после парада танк «чуть не влетел в пешеходов». Следственный комитет подтвердил информацию о произошедшем.

По информации Следственного комитета, на места происшествий незамедлительно прибыли специалисты Министерства обороны, МЧС, МВД и скорой помощи.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Следственный комитет сообщает еще о нескольких пострадавших, как минимум четверо доставлены в больницы.









