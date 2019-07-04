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Круглый стол "Почему иностранные инвесторы не стоят в очереди за украинскими активами?"

04 липня 2019, четвер, 12:40 7
Події 2019-07-04T13:15:02+03:00
Українські Новини
День Незалежності у Білорусі закінчився трагедією

День Незалежності у Білорусі закінчився трагедією

Салют. Фото: pixabay
Салют. Фото: pixabay

Під час святкового салюту в Мінську 3 липня загинула жінка і був поранений підліток. Про це повідомляє belaruspartisan.

За словами очевидців, снаряди розірвалися занадто низько. Осколок трубки, з якої вилітає феєрверк, потрапив в горло 64-річної глядачки, яка спостерігала за салютом на березі річки Свіслоч. Медики надавали їй допомогу, але врятувати жінку не вдалося. За словами очевидців, її реанімували близько 30 хвилин.

Також був поранений підліток. Осколок прилетів йому прямо в ногу так, що порвав штани. Ще одна дитина дістала поранення в руку. Вибило стекла в будинках в різних частинах міста. Крім того, повідомляють, що після параду танк «ледь не влетів у пішоходів». Слідчий комітет підтвердив інформацію про те, що сталося.

За інформацією Слідчого комітету, на місця подій негайно прибули фахівці Міністерства оборони, МНС, МВС та швидка допомога.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи. Слідчий комітет повідомляє ще про кількох потерпілих, як мінімум четверо доставлені в лікарні.

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