РПЦ не будет менять текст молитвы "Отче наш" вслед за Ватиканом

В Русской Православной Церкви объяснили, почему Православная Церковь не последует примеру Ватикана, который изменил текст молитвы "Отче наш", так как слова "и не введи нас во искушение" вызвали полемику, сообщает портал for-ua.com.

О том, что не устроило Ватикан и Папу Римского, в частности, в тексте молитвы "Отче наш", рассказал глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в эфире программы "Церковь и мир".

"Приводили даже текст из послания апостола Иакова, где говорится, что Бог не искушает никого", – сказал митрополит Иларион.

Иисус Христос произнес молитву "Отче наш" на арамейском языке, и никто не знает, как она звучала в оригинале, объяснил глава ОВЦС РПЦ.

"Все слова Иисуса Христа, кроме нескольких коротких фраз, до нас дошли в греческом переводе. И именно греческий перевод является тем оригиналом, с которого делались другие переводы. В греческом оригинале написано именно так: "И не введи нас в искушение"", – рассказал он.

По словам митрополита Илариона, богословским объяснением этих слов молитвы Господней являются описанные в Книге Иова события, когда Бог испытал верность праведного Иова и попустил ему пережить серьезные скорби.

"Когда мы молимся словами "не введи нас в искушение", то мы, прежде всего, молимся о том, чтобы Бог не посылал нам тяжелых испытаний. Таких испытаний, которые бы превышали наши силы. Вот, собственно, о чем идет речь в этой молитве. Никакой необходимости менять словесное выражение этой молитвы я не вижу", – подчеркнул иерарх РПЦ.

"Не думаю, что когда-либо Православная Церковь будет менять этот текст", - заключил он.

Как сообщалось, Папа Римский изменил текст молитвы "Отче наш". По мнению Папы, данный текст английского перевода подразумевает, что Бог, а не сатана, вводит людей в искушение. Поэтому, после 16 лет исследований, Папа одобрил текст, который теперь гласит "не позволяй нам впасть в искушение" (do not let us fall into temptation), что ближе к французскому переводу, который был изменен ранее. Однако, в тексте Евангелия от Матфея (глава 6, стих 13) и Евангелия от Луки (глава 11, стих 4) говорится "и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого", что, по мнению комментаторов данного решения Папы, дает основания утверждать, что Папа изменил не только текст молитвы, но и текст Евангелия.