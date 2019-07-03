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03 июля 2019, среда, 19:15 605 Видео
Президент 2019-07-03T19:28:50+03:00
Українські Новини
Солистка группы KAZKA просит Зеленского отреагировать на ситуацию с иностранным гражданством Куницкого

Солистка группы KAZKA просит Зеленского отреагировать на ситуацию с иностранным гражданством Куницкого

Александра Зарицкая. Фото: YouTube/КАZКА
Александра Зарицкая. Фото: YouTube/КАZКА

Солистка музыкальной группы Kazka, харьковчанка Александра Зарицкая обратилась к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разобраться в ситуации с иностранным гражданством кандидата в народные депутаты от политической партии "Слуга народа" Александра Куницкого.

К главе государства певица обратилась в социальной сети Instagram.

"Уважаемый Владимир Александрович! Господин Президент! Я обращаюсь к Вам как представитель молодежи и как харьковчанка. Я - Ваш избиратель. Очень Вас прошу разобраться с ситуацией по Куницкому Александру. Он имеет другое гражданство и об этом знает вся страна. Он не имеет права представлять Вашу партию. Это неправильно и это незаконно", - написала Зарицкая.

Видеообращение к Президенту певица записала на фоне обсуждения общественностью наличия израильского гражданства у Александра Куницкого. Тот баллотируется в народные депутаты по мажоритарному округу №169 в Харькове. В сети даже появились его фотографии в военной форме Израиля. Их вчера, 2 июля, опубликовали сразу 2 нардепа – Андрей Денисенко и Игорь Мосийчук.

Александр Куницкий – слева. Фото: vesti-ukr.comАлександр Куницкий – слева. Фото: vesti-ukr.com

Александр Куницкий выделен красным. Фото: vesti-ukr.comАлександр Куницкий выделен красным. Фото: vesti-ukr.com

Перед этим в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины заявили о получении документального подтверждения фактов пересечения украинской границы Куницким по паспорту иностранного государства. "В ЦИК есть абсолютно все документы. Они сейчас рассматриваются. То есть сейчас вопрос о том, что нужно рассмотреть все абсолютно документы", - сказал советник председателя ЦИК по медийным вопросам Александр Остапа.

К слову, еще в 2014 году на YouTube было опубликована видеозапись, на которой Александр Куницкий лично говорит о том, что находится в Израиле, а также готовится к принятию присяги в армии этого государства.

Больше новостей о: Избирательный список Президент Украины Слуга народа Иностранное гражданство Владимир Зеленский KAZKA Александр Куницкий Александра Зарицкая

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