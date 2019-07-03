У судах виноситься вирок лише у кожній 2-й справі про злочини проти журналістів, – Томіленко

Голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко заявив, що за 2006-2018 роки при загальній кількості 103 судових розгляди, винесено лише 49 вироків щодо злочинів, які вчинених проти журналістів та працівників засобів масової інформації. А це означає, що вироки винесені українськими судами лише за кожен другий подібний злочин.

Про це він повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Мужність. Сьогодні це визначальна характеристика українського журналіста. Великий рівень фізичної агресії, системна безкарність на атаки на журналістів, останні жорстокі напади у Харкові (оператор Вадим Макарюк потрапив у реанімацію) та Черкасах (убивство Вадима Комарова) - транслюють велику тривогу серед працівників медіа, що у Києві, що у регіонах", - написав Томіленко.

Сьогодні, 3 липня, у Києві громадська організація "Платформа прав людини" презентувала результати системного аналізу розслідувань і судових вироків кримінальних справ щодо порушення професійних прав журналістів.

"Загальна кількість судових розглядів за 2006-2018 роки становить 103 справи, вироків - лише 49. Переважно суди призначають покарання, що не пов'язані з позбавленням волі (найпоширенішим покаранням є штраф у розмірі до 800 гривень або 30 євро). У 9 справах призначено покарання у вигляді обмеження волі. Однак підсудних звільнили від покарання та призначили випробувальний термін. У 6 таких справах оголошена амністія особам", - зазначив голова НСЖУ.

НСЖУ та "Платформа прав людини" статистично обґрунтували, що в Україні відсутня практика призначення відчутних покарань за вчинення злочинів стосовно журналістів. Цей невтішний висновок, у свою чергу, підтвердив масштабний аналітичний звіт медіаюристів Людмили Опришко та Ольги Вдовенко.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році слідчими Національної поліції України розпочаті досудові розслідування 258 кримінальних процесів, що пов'язані з перешкоджанням законній журналістській діяльності. У 2017 році таких було - 255.

Раніше координатор міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch Таня Купер констатувала тотальну безкарність злочинів проти журналістів в Україні.

Також представник Міжнародної федерації журналістів заявив, що безкарність за злочини проти журналістів в Україні стала звичайною справою.