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03 июля 2019, среда, 18:29 481
Президент 2019-07-03T18:30:03+03:00
Українські Новини
Зеленскому следует поблагодарить Медведчука за освобождение украинских пленных, – политэксперт

Зеленскому следует поблагодарить Медведчука за освобождение украинских пленных, – политэксперт

Виктор Медведчук. Фото из открытых источников
Виктор Медведчук. Фото из открытых источников

Политический эксперт Владимир Макаровский считает, что Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило бы поблагодарить председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука за освобождение 4 украинских пленных.

Такое мнение эксперт высказал на своей странице в социальной сети Facebook .

"Виктора Медведчука можно любить, можно не любить, но это в любом случае эмоции. А факты таковы, что сегодня только он ведет эффективные, результативные переговоры по освобождению наших пленных", – написал Макаровский.

Он подчеркнул, что не Президенту, не Министерству иностранных дел Украины, а именно Медведчуку удалось освободить пленных.

"И тот факт, что именно Медведчук на прошлой неделе впервые за полтора года освободил пленных украинцев (причем, сразу четырех) говорит о том, что он как минимум не боится брать на себя ответственность и добивается результата в столь сложных вопросах. Медведчук! Не Президент Зеленский, не наш МИД – они никак не продвинулись, пальцем не пошевелили в деле освобождения украинских граждан. А именно тот самый Медведчук, которого многие считают неоднозначной фигурой", – отметил эксперт.

Он напомнил, что обвинение в адрес Медведчука – якобы он вспоминает о пленных только перед выборами – надуманы, так как он с начала вооруженного конфликта на Донбассе освободил более 400 украинцев.

"Кстати, о Зеленском. Его раздраженная реакция на освобождение 4 украинцев удивила реально всех. Как и обвинение в адрес Медведчука, что он якобы вспоминает о пленных только перед выборами. Ведь вся страна знает, что Медведчук освободил более 400 человек начиная с 2014 года. И, по-хорошему, Зеленскому стоило бы поблагодарить Медведчука, а не публично психовать из-за него. Возникает вопрос: так кто тут более "неоднозначная фигура"?" – резюмировал Владимир Макаровский.

Больше новостей о: Виктор Медведчук обмен пленными Президент Украины Владимир Макаровский Оппозиционная платформа - За жизнь Владимир Зеленский

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