Правительству нужно выделить средства для погашения долгов КП "Вода Донбасса", - эксперт Юрий Корольчук

Правительству нужно выделить средства для КП "Вода Донбасса", при необходимости, провести аудит ее деятельности, заменить руководство на более эффективное. Такое мнение высказал на своей странице в сети Facebook эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

"После трех месяцев "розмусолювания" со стороны правительства этого действительно жизненно важного вопроса, Ассоциация водоканалов Украины предложила провести заседание СНБОУ по поводу "Воды Донбасса". Возможно, только внимание президента Зеленского поможет сдвинуть проблему с мертвой точки. Потому что правительство никак не найдет то механизм, то денег для погашения долгов за электроэнергию", - пишет Юрий Корольчук.

Эксперт подчеркнул, что ровно месяц назад 3 июня секретарь СНБО Александр Данилюк заявлял, что СНБО готово подключиться к решению этого вопроса: "Во время обсуждения (с президентом) удалось решить некоторые насущные вопросы. Это - восстановление водоснабжения для более 100 тыс. Наших граждан. СНБО присоединится в случае необходимости".

"Пора включаться. Собственно, проблема актуализировалась 27 мая, когда оператор системы распределения по требованию госпредприятия "Укринтерэнерго" частично отключил объекты КП "Вода Донбасса" от электроснабжения за значительные долги. Без воды остались жители 16 населенных пунктов Константиновского и Торецкого районов Донецкой области и часть жителей города Бахмут. По состоянию на начало апреля текущего года долг "Воды Донбасса" перед "Укринтерэнерго" составил 277 млн. грн., долг перед ПАО "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" - более 1 млрд грн.", -пишет Юрий Корольчук.

По его мнению, правительство уже давно должно было решить этот вопрос. Но все ограничилось политическими заявлениями и обещаниями. А распоряжение правительства о предоставлении статуса защищенного потребителя для "Воды Донбасса" без выделения средств на финансирование компании - это не более, чем популизм.

"Подобные проблемы, что произошло с неплатежами "Воды Донбасса", очень быстро перерастают в политические вопросы. А все, что связано с Донбассом, получает реакцию со стороны международных партнеров Украины. Поэтому власть, правительство должны быть заинтересованы оперативно решать этот вопрос, чтобы оно не принесло больше проблем в будущем", - отметил Юрий Корольчук.

Напомним, ранее вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий заявила, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) должен собраться в срочном порядке для урегулирования вопроса водоснабжения городов Донбасса, которые отключены от воды из-за долгов за электроэнергию КП "Вода Донбасса".

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман поручил обеспечить бесперебойное водоснабжение на Донбассе, предоставив КП "Вода Донбасса" статус "защищенного потребителя электроэнергии".

Жители Константиновки Донецкой области уже месяц без воды из-за отключения КП "Вода Донбасса" от электроэнергии, люди перекрывают дороги и митингуют.

Ранее жители Донецкой области обратились с петицией к президенту Владимиру Зеленскому по вопросу подключения к электроэнергии КП "Вода Донбасса". 27 мая без воды остались шесть населенных пунктов, в том числе города Бахмут и Соледар. Водоснабжение с 23 мая прекратилось в 16 населенных пунктах Донбасса.

Вопрос водоснабжения КП "Вода Донбасса" Кабинет министров рассматривает с начала апреля 2019 года. В частности, вице-премьер-министр Украины и министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко по итогам совещания 3 апреля поручил МЭРТ предоставить государственную помощь (финансирование) КП "Компания "Вода Донбасса" (у предприятия накоплены долги по оплате за использованную электроэнергию).