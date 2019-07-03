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03 июля 2019, среда, 15:31 466
Политика 2019-07-03T17:30:03+03:00
Українські Новини
Партии Ковтуна, Шлапак и Могилёва имеют шанс попасть в украинский парламент, - Карасев

Партии Ковтуна, Шлапак и Могилёва имеют шанс попасть в украинский парламент, - Карасев

Партии Ковтуна, Шлапак и Могилёва имеют шанс попасть в украинский парламент. Такую мысль высказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв во время интервью одесскому 7-му каналу.

"Партии "Социальная справедливость" Аллы Шлапак, "Независимость" генерала Могилёва, <…> "Сила людей" Ковтуна могут пройти в Парламент.  Серьёзную борьбу наблюдаем среди партий, которые бьются за 5%", – подчеркнул политический эксперт.

Вадим Карасёв отметил, что рост электоральных симпатий новых в избирательных гонках партий происходит на фоне основных запросов гражданского общества на коренные изменения в жизни простых людей и преобразования социальной государственной политики, которые были четко озвучены во время президентской кампании.

"Если говорить о преодолении проходного барьера, на данном этапе такой шанс предоставляется всем новым политическим силам. Реалистичность перспективы его преодоления присуща и партии "Социальная справедливость", которая одним только названием органически вписывается в современную политическую повестку дня украинского избирателя. По большому счёту, общественному запросу на социально ориентированную модель государственного устройства соответствуют партийная программа и кандидаты", – прогнозирует Вадим Карасёв.

 По мнению эксперта, среди однозначно проходных партий – "Слуга народа", "Батькивщина", "Оппозиционная платформа", "Голос", "Европейская солидарность", "Сила и честь".
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