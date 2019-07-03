Мы готовы передать государству полосы в диапазоне 900 МГц при условии введения технологической нейтральности, - "Киевстар"

Мы готовы передать государству полосы в диапазоне 900 МГц при условии введения технологической нейтральности,

Оператор мобильной связи компания "Киевстар" (Киев) готов передать государству часть полос радиочастот в диапазоне 900 МГц при условии внедрения принципа технологической нейтральности.

Об этом Українським Новинам сообщил президент "Киевстара" Александр Комаров.

"Киевстар" понимает важность сокращения цифрового разрыва в Украине. Мы не раз предлагали варианты обмена частотами диапазона 900 МГц, поскольку такой обмен приведет к увеличению доступного объема спектра. Мы готовы рассматривать возможность частичного возврата частот государству на определенных условиях", - отметил он.

Комаров добавил, что "Киевстар" считает необходимым условием для обмена радиочастотами введение принципа технологической нейтральности, который даст возможность всем телекоммуникационным компаниям развивать любые услуги связи на частотах, которые уже выданы операторам.

Кроме того, он подчеркнул, что в 2018 году "Киевстар" заплатил более 1 млрд гривен за аренду радиочастот.

Кроме того, президент "Киевстара" считает важным понимание видение НКРСИ о компенсации для "Киевстар" в случае отказа компании от части спектра, а также пошагового алгоритма реорганизации частот в диапазоне 900 МГц и их рефарминга.

"Компания приобретала радиочастоты на законных основаниях, по рыночной стоимости, путем эффективных слияний и поглощений, соблюдая все законодательные процедуры", - подытожил Комаров.

Как сообщали Україснькі Новини, "Киевстар" подключил к 4G связи 6540 населенных пунктов, где проживает 28,4 млн человек, или 68,3% населения Украины.

Ранее "Киевстар" продемонстрировал базовую станцию для сетей 5G.