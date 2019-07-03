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03 июля 2019, среда, 14:55 1785
Транспорт 2019-07-03T15:01:04+03:00
Українські Новини
Кличко показал, как идут работы по обновлению Борщаговского путепровода

Кличко показал, как идут работы по обновлению Борщаговского путепровода

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко опубликовал видеозапись, демонстрирующую, как идут работы по обновлению Борщаговского путепровода.

Об этом говорится на веб-сайте мэра Киева.

"Сегодня продолжаются работы по обновлению еще одного важного объекта инфраструктуры столицы - Борщаговского путепровода. Чтобы как можно быстрее закончить ремонт цетральной полосы и восстановить движение скоростного трамвая, работники работают почти круглосуточно", - отметил Виталий Кличко.

Так, на мосту уже сняли слои старого асфальта и бетона и приступают к укладке новой арматуры. Также специалисты все подготовили и начнут работы по реставрации нижней части моста. Там тоже придется снимать старый слой бетона и устанавливать новые металлические конструкции. Но, первоочередная задача, как подчеркнул мэр, - ремонт трамвайного полотна.

"Борщаговский путепровод капитально не ремонтировался с 1965 года. И находился уже в аварийном состоянии. Поэтому необходимо было его обновлять. Я еще раз извиняюсь за неудобства, связанные с ремонтом. Но дорожники делают все, чтобы как можно быстрее завершить запланированные работы", - добавил он.

Также мэр отметил, что коммунальное предприятие "Киевпастранс" отслеживает ситуацию с трафиком и там, где есть необходимость, выводит на линии дополнительные автобусы.

Информацию обо всех изменениях маршрутов можно найти на веб-сайте предприятия.

Больше новостей о: Виталий Кличко КГГА мэр Киева Борщаговский путепровод

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