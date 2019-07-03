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03 июля 2019, среда, 13:52 437
Верховная Рада и партии 2019-07-03T13:52:26+03:00
Українські Новини
Долги по зарплатам в Украине выросли до 2,7 млрд гривен, – Левочкин

Долги по зарплатам в Украине выросли до 2,7 млрд гривен, – Левочкин

Сергей Левочкин. Фото: lovochkin.org
Сергей Левочкин. Фото: lovochkin.org

Депутат Верховной Рады Украины от политического объединения "Оппозиционная платформа – За жизнь" Сергей Левочкин сообщил, что долги по заработной плате в Украине выросли за май на 3,9% до 2,7 млрд гривен. Это означает, что власть не справляется с социально-экономической ситуацией в стране. Задолженность по зарплатам растет быстрыми темпами, и это один из факторов, требующих быстрой смены руководства экономикой сразу после выборов.

Об этом говорится на официальном веб-сайте партии.

"Тенденция галопирующего роста задолженности, сформировавшаяся в 2014 году, не меняется до сих пор. С начала года долги перед людьми выросли на 73 млн гривен, и общая сумма составляет уже 2,72 млрд. Из которых 1,91 млрд – это долги последних 5 лет. Очевидно, что сохранение нынешнего руководства экономикой – это курс на продолжение накапливания долгов. Экономику, наконец, нужно передать в руки профессионалов, которые разгребут завалы, сделанные за 5 лет", – заявил Левочкин.

Политик объяснил, что ключевой проблемой экономической политики власти является игнорирование украинской промышленности. В результате чего задолженность перед работниками промпредприятий составляет 2,16 млрд гривен – 79,4% всей задолженности.

"Но в этом году власть забросила и бюджетный сектор: долги медикам выросли на 12,4%, а работникам сферы образования – сразу на 66,4%. Так выглядят в реальности медицинская и образовательная реформы", – прокомментировал Левочкин.

Он также сообщил, что накопление задолженности имеет ярко выраженный региональный характер. Так, более 57% всех долгов сосредоточены в 4 восточных областях – Донецкой, Луганской, Харьковской и Сумской.

"Каждый месяц работы власти – это новые десятки миллионов гривен, которые недополучат наши граждане. Выборы  создают возможность формирования ответсвенной власти, смены экономической политики страны, и, как результат, экономического роста в Украине", – резюмировал народный депутат.

Больше новостей о: Сергей Левочкин заработная плата Задолженность по заработной плате Оппозиционная платформа - За жизнь

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