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03 июля 2019, среда, 13:27 731
Экономика 2019-07-03T13:27:48+03:00
Українські Новини
Действия противников нового рынка электроэнергии завершатся провалом, – Минэнергоуголь

Действия противников нового рынка электроэнергии завершатся провалом, – Минэнергоуголь

Противники введения нового рынка электроэнергии пытаются остановить реформу через суды, но они терпят поражение. Об этом сообщается на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности Украины


"К сожалению, активизировались некоторые заинтересованные стороны, которые пытаются нивелировать усилия и успехи государства в направлении энергетической интеграции. Подтверждением этого является обнародована информация относительно решения Окружного Административного суда города Киева о приостановлении действия Постановления НКРЭКУ от 07.06.2019 № 954 и от 07.06.2019 № 955, которыми были установлены тарифы для НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и услуги диспетчерского управления на второе полугодие. Министерство выражает полную поддержку НКРЭКУ. Уверены, что НКРЭКУ сможет защитить государственные интересы в апелляционной инстанции", - отметили в Министерстве.

В Министерстве также подчеркнули, что новый конкурентный рынок электроэнергии успешно работает с 1 июля.

"Новый рынок успешно работает, сегодня состоялись уже третьи открытые торги на рынке на сутки вперед, прошли первые конкурентные аукционы. Со своей стороны Министерство констатирует успешный старт реформы", - говорится в сообщении Минэнергоугля.

Напомним, 1 июля введен новый рынок электроэнергии, согласно принятому в 2017 году Верховной Радой Закону Украины "О рынке электрической энергии". Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.

Запуск нового рынка электроэнергии – это обязательства Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС. А также условие сотрудничества Украины с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро в этом году.

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