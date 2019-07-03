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03 июля 2019, среда, 13:01 610 Документ
Президент 2019-07-03T13:01:02+03:00
Українські Новини
Зеленский засекретил картинки, как будет выглядеть новый Офис Президента в Украинском доме

Зеленский засекретил картинки, как будет выглядеть новый Офис Президента в Украинском доме

В Главном департаменте обеспечения доступа к публичной информации Администрации Президента Украины отказались обнародовать эскизы и слайды, по которым, как планируется, будет проводиться реконструкция Украинского дома для размещения там Офиса Президента Украины. Такое заключение можно сделать из официального ответа на информационный запрос редакции ИФ Українські Новини.

"Предоставить запрашиваемую информацию не представляется возможным, поскольку по информации, предоставленной главным департаментом информационной политики, вопрос возможного расположения вновь созданного офиса Главыгосударства на сегодня находится на стадии изучения, а соотвествующие информационные материалы по этому вопросу еще дорабатываются", - говорится в ответе из АПУ.

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский намерен реформировать Администрацию Президента в Офис Президента. Видео соответствующего обсуждения между Зеленским, главой его Администрации Андреем Богданом и заместителем главы АП Русланом Рябошапкой размещено командой Зеленского в Facebook.

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