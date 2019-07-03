4.07.19 11:00 Круглый стол "Почему иностранные инвесторы не стоят в очереди за украинскими активами?"

Верховный Суд заявил, что это ЦИК виноват в регистрации Клюева и Шария кандидатами в депутаты 14:13

Предправления Фонда содействия молодежному строительству против бесплатной раздачи жилья 14:09

Шарий и Клюев могли проживать в Украине, не смотря на пребывание в розыске, - глава Кассационного админсуда 14:04

Долги по зарплатам в Украине выросли до 2,7 млрд гривен, – Левочкин 13:52