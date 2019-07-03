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03 июля 2019, среда, 11:53 22
Пресс-центр 2019-07-03T14:00:04+03:00
Українські Новини
4.07.19 11:00 Круглый стол "Почему иностранные инвесторы не стоят в очереди за украинскими активами?"

4.07.19 11:00 Круглый стол "Почему иностранные инвесторы не стоят в очереди за украинскими активами?"

4 июля 2019 года, в 11.00 в помещении информационного агентства "Украинские Новости" состоится круглый стол на тему: "Почему иностранные инвесторы не стоят в очереди за украинскими активами?"

Вопросы к обсуждению:

  1. Какие основные факторы влияют на заинтересованность инвесторов относительно экономически привлекательных активов в Украине.
  2. Роль судебно-правоохранительной системы в формировании цены и привлекательности активов неплатежеспособных банков.
  3. Есть ли в Украине эффективный вторичный рынок проблемных активов. Насколько подходы Фонда по запуску системы прозрачных продаж способствовали его созданию.
  4. Защищены ли права инвесторов в Украине.
  5. Что необходимо сделать для усиления защиты прав кредиторов.
  6. Есть ли способы усилить ответственность VIP-должников в Украине.

Участники:

  • Светлана Рекрут, заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ),
  • Тарас Елейко, директор департамента консолидированного продажи активов ФГВФЛ;
  • Ольга Билай, директор департамента управления активами ФГВФЛ;
  • Тимофей Милованов, член Совета НБУ;
  • Виталий Ваврищук, директор департамента финансовой стабильности НБУ;
  • Сюзанна Бурмакинова, член Совета директоров APS Holding a.s.;
  • Юрий Костробий, руководитель финансовой группы АВИСТАР;
  • Эва Закович, генеральный директор группы компаний "Примоколлект";
  • Виктория Страхова, эксперт по банковской деятельности;
  • Андрей Усенко, заместитель директора KPMG в Украине;
  • Мария Репко, заместитель директора ОО "Центр экономической стратегии";
  • Андрей Пожидаев, партнер юридической фирмы "Астерс";
  • Тарас Проць, член правления ОТР Банка;
  • Константин Школяренко, заместитель председателя правления Банка ПУМБ.

Круглый стол состоится 4 июля 2019 в помещении информационного агентства "Украинские Новости" по адресу ул. Эспланадная, 20 (ст. м. "Дворец спорта").

Начало в 11:00.

Аккредитация журналистов продлится до 17:00 3 июля 2019: press@fg.gov.ua или 050-826-73-17; 097-438-42-31.
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