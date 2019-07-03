4.07.19 11:00 Круглый стол "Почему иностранные инвесторы не стоят в очереди за украинскими активами?"

4 июля 2019 года, в 11.00 в помещении информационного агентства "Украинские Новости" состоится круглый стол на тему: "Почему иностранные инвесторы не стоят в очереди за украинскими активами?"\r\n\r\nВопросы к обсуждению:\r\n\r\nКакие основные факторы влияют на заинтересованность инвесторов относительно экономически привлекательных активов в Украине.\r\nРоль судебно-правоохранительной системы в формировании цены и привлекательности активов неплатежеспособных банков.\r\nЕсть ли в Украине эффективный вторичный рынок проблемных активов. Насколько подходы Фонда по запуску системы прозрачных продаж способствовали его созданию.\r\nЗащищены ли права инвесторов в Украине.\r\nЧто необходимо сделать для усиления защиты прав кредиторов.\r\nЕсть ли способы усилить ответственность VIP-должников в Украине.\r\n\r\nУчастники:\r\n\r\nСветлана Рекрут, заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ),\r\nТарас Елейко, директор департамента консолидированного продажи активов ФГВФЛ;\r\nОльга Билай, директор департамента управления активами ФГВФЛ;\r\nТимофей Милованов, член Совета НБУ;\r\nВиталий Ваврищук, директор департамента финансовой стабильности НБУ;\r\nСюзанна Бурмакинова, член Совета директоров APS Holding a.s.;\r\nЮрий Костробий, руководитель финансовой группы АВИСТАР;\r\nЭва Закович, генеральный директор группы компаний "Примоколлект";\r\nВиктория Страхова, эксперт по банковской деятельности;\r\nАндрей Усенко, заместитель директора KPMG в Украине;\r\nМария Репко, заместитель директора ОО "Центр экономической стратегии";\r\nАндрей Пожидаев, партнер юридической фирмы "Астерс";\r\nТарас Проць, член правления ОТР Банка;\r\nКонстантин Школяренко, заместитель председателя правления Банка ПУМБ.\r\n\r\nКруглый стол состоится 4 июля 2019 в помещении информационного агентства "Украинские Новости" по адресу ул. Эспланадная, 20 (ст. м. "Дворец спорта").\r\nНачало в 11:00.\r\nАккредитация журналистов продлится до 17:00 3 июля 2019: press@fg.gov.ua или 050-826-73-17; 097-438-42-31.