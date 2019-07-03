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03 июля 2019, среда, 20:01 30 Пресс-релиз
Спорт 2019-07-03T20:30:01+03:00
Українські Новини
Спортивные журналисты доказали, что умеют не только писать о футболе, но и хорошо соревноваться. И переиграли

Спортивные журналисты доказали, что умеют не только писать о футболе, но и хорошо соревноваться. И переиграли функционеров УАФ

В честь Международного дня спортивного журналиста на одном из искусственных полей НТК им. Банникова состоялся товарищеский матч между командой Украинской ассоциации футбола и сборной представителей спортивных СМИ, главным призом в котором уже несколько лет подряд является переходящий Кубок вызова. Об этом Українським Новинам сообщили в УАФ.

Международный день спортивного журналиста празднуют по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы с 1995 года. Уже несколько лет Украинская ассоциация футбола и Ассоциация спортивных журналистов нашей страны отмечают этот праздник, проводя товарищеский футбольный матч.

Команда УАФ под руководством триумфатора Чемпионата мира среди юношеских сборных U-20 Александра Петракова, в составе которой на поле выходили президент УАФ Андрей Павелко, первый вице-президент организации Вадим Костюченко, главный тренер сборной Украины U-15 Сергей Нагорняк, дала журналистам настоящий бой, открыв счет в матче. Впрочем, журналисты, состав которых был усилен бывшими футболистами, а ныне - ТВ-экспертами Андреем Воробьем, Эдуардом Цихмейструком и Владимиром Бондаренко, сумели переломить ход игры и благодаря точным ударам Воробья и комментатора Виктора Вацко вырвали победу - 2:1.

"Акулы пера и микрофона показали настоящий классный футбол. И доказали, что руководство Национальной футбольной ассоциации и спортивные тренеры авторитетными экспертами для интервью и комментариев во время матчей сборных команд и тренировок профессиональных игроков, для них являются "вне игры". А на поле репортеры нас не щадили! Но на то и есть игра! И она была интересной!" - отметил в комментарии агентству первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко.

"Очень приятно в такой атмосфере сыграть в футбол. УАФ всегда открыта для общения с журналистами, каждый раз они получают полную и исчерпывающую информацию о том, что делается в мире футбола. И нынешняя товарищеская встреча - это подтверждение наших дружеских отношений", - отметил президент УАФ, народный депутат Украины Андрей Павелко.

Почетный Кубок вызова капитан и играющий тренер команды журналистов, заслуженный журналист Украины Валентин Щербачев получил из рук Александра Петракова, а организаторы матча также отметили ценными призами лучших игроков встречи.

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