Верховный суд подтвердил запрет фармкомпании "Здоровье" использовать обозначение "Корвалол-Здоровье"

Верховный суд отклонил кассационную жалобу фармацевтической компании "Здоровье" и оставил в силе решение судов первой и апелляционной инстанций, которыми был наложен запрет фармкомпании "Здоровье" на использование обозначения "Корвалол-Здоровье".

Об этом говорится в сообщении компании "Фармак".

"Кассационный суд в составе Верховного Суда принял окончательное решение по делу о прекращении нарушения прав интеллектуальной собственности ПАО "Фармак" на хорошо известную торговую марку "Корвалол". Суд отклонил кассационную жалобу фармкомпании "Здоровье" и оставил в силе решение судов первой и апелляционной инстанции", - говорится в нем.

Согласно сообщению, решением суда первой инстанции, которое было оставлено в силе Северным апелляционным хозяйственным судом, был отменен приказ Министерства здравоохранения о регистрации лекарственного средства "Корвалол-Здоровье".

При этом суд обязан Министерство здравоохранения исключить лекарственное средство "Корвалол -Здоровье" из Государственного реестра лекарственных средств Украины и запретил фармкомпании "Здоровье" использовать обозначение "Корвалол-Здоровье".

Согласно сообщению, рассмотрение дела длилось почти 2 года.

Как сообщали Украинские Новости, Большая Палата Верховного Суда 25 июня частично удовлетворила кассационные жалобы Министерства экономического развития и торговли и компании "Фармак", отменив постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда и решение Хозяйственного суда Киева, и направила дело о споре за хорошо известную торговую марку "Корвалол Corvalolum" на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Летом 2017 года "Фармак" обратился в суд с иском об отмене свидетельства на знак товаров и услуг "Корвалол - Дарница".

В июне 2017 года Апелляционная палата Министерства экономического развития и торговли признала "Корвалол Corvalolum" хорошо известной маркой в Украине относительно компании "Фармак".

Данное решение было обжаловано фармацевтической фирмой "Дарница".

Хозяйственным судом Киева решение Апелляционной палаты было признано законным и оставлено в силе, при этом Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил решение суда первой инстанции.

В свою очередь Минэкономики и "Фармак" оспорили решение киевского Апелляционного хозсуда в Верховном Суде.

В начале марта 2019 года "Фармак" отпраздновал 60-летие со дня первого выпуска лекарственного препарата "Корвалол".

Продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.

Компания Farmak Group N.V. (Нидерланды) владеет 67,99% акций компании "Фармак".