Верховный суд подтвердил запрет фармкомпании "Здоровье" использовать обозначение "Корвалол-Здоровье"

Верховный суд отклонил кассационную жалобу фармацевтической компании "Здоровье" и оставил в силе решение судов первой и апелляционной инстанций, которыми был наложен запрет фармкомпании "Здоровье" на использование обозначения "Корвалол-Здоровье".\r\nОб этом говорится в сообщении компании "Фармак".\r\n"Кассационный суд в составе Верховного Суда принял окончательное решение по делу о прекращении нарушения прав интеллектуальной собственности ПАО "Фармак" на хорошо известную торговую марку "Корвалол". Суд отклонил кассационную жалобу фармкомпании "Здоровье" и оставил в силе решение судов первой и апелляционной инстанции", - говорится в нем.\r\nСогласно сообщению, решением суда первой инстанции, которое было оставлено в силе Северным апелляционным хозяйственным судом, был отменен приказ Министерства здравоохранения о регистрации лекарственного средства "Корвалол-Здоровье".\r\nПри этом суд обязан Министерство здравоохранения исключить лекарственное средство "Корвалол -Здоровье" из Государственного реестра лекарственных средств Украины и запретил фармкомпании "Здоровье" использовать обозначение "Корвалол-Здоровье".\r\nСогласно сообщению, рассмотрение дела длилось почти 2 года.\r\nКак сообщали Украинские Новости, Большая Палата Верховного Суда 25 июня частично удовлетворила кассационные жалобы Министерства экономического развития и торговли и компании "Фармак", отменив постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда и решение Хозяйственного суда Киева, и направила дело о споре за хорошо известную торговую марку "Корвалол Corvalolum" на новое рассмотрение в суд первой инстанции.\r\nЛетом 2017 года "Фармак" обратился в суд с иском об отмене свидетельства на знак товаров и услуг "Корвалол - Дарница".\r\nВ июне 2017 года Апелляционная палата Министерства экономического развития и торговли признала "Корвалол Corvalolum" хорошо известной маркой в Украине относительно компании "Фармак".\r\nДанное решение было обжаловано фармацевтической фирмой "Дарница".\r\nХозяйственным судом Киева решение Апелляционной палаты было признано законным и оставлено в силе, при этом Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил решение суда первой инстанции.\r\nВ свою очередь Минэкономики и "Фармак" оспорили решение киевского Апелляционного хозсуда в Верховном Суде.\r\nВ начале марта 2019 года "Фармак" отпраздновал 60-летие со дня первого выпуска лекарственного препарата "Корвалол".\r\nПродукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.\r\nНа предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.\r\n14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.\r\nС 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.\r\nКомпания Farmak Group N.V. (Нидерланды) владеет 67,99% акций компании "Фармак".\r\n