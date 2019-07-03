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03 июля 2019, среда, 11:15 303 Фото
Политика 2019-07-03T12:03:12+03:00
Українські Новини
Порошенко поддержал протесты против контролируемой им ЦИК и реформированных им судов

Порошенко поддержал протесты против контролируемой им ЦИК и реформированных им судов

Экс-президент Украины Петр Порошенко в своем посте в социальной сети Facebook высказался за поддержку протестной акции, которая прошла вчера в центре Киева, на Майдане Незалежности.

Напомним, что через соцсети отдельные активисты призвали своих сторонников выйти в центр украинской столицы и протестовать против решения Центральной избирательной комиссии, которая зарегистрировала кандидатами на предстоящих внеочередных выборах в Верховную Раду Анатолия Шария и Андрея Клюева.

"Мы за Украину! Мы за ее европейское будущее! И только совместными усилиями мы можем противостоять этому ползущему  пророссийскому реваншу.

Наша команда присоединяется к акции. В 20:00 на Майдане.", - написал в своей заметке Порошенко.

Отдельно стоит отметить, что в тот вечер сам Порошенко на Майдане замечен не был.

Конфуз ситуации заключался в том, что поддержав данное действо, экс-президент согласился выступить против ЦИК Украины и судебной системы.

При этом следует напомнить, что именно во время президентства Петра Порошенко состав Центризбиркома был кардинально изменен. В частности, в нынешний состав комиссии шесть членов были делегированы от Блока Петра Порошенко в Верховной Раде, трое - от соратников по коалиции, партии  "Народный фронт", по одному - от "Батькивщины", "Самопомощи", радикальной партии Ляшко, группы "Возрождение" и "Воля народа".

В то же время Петр Порошенко неединожды привозносил успехи судебной реформы.

Напомним, 2 июля стало известно, что в Верховную Раду идут скандальный блогер Анатолий Шарий и бывший глава администрации Януковича Андрей Клюев. В ЦИК говорят, что заставили зарегистрировать их кандидатами через Верховный суд. Там утверждают, что не обязывали регистрировать Шария и Клюева, а лишь постановили повторно рассмотреть их документы.

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