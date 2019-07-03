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03 июля 2019, среда, 10:09 717
Политика 2019-07-03T20:30:10+03:00
Українські Новини
Нардеп Третьяков представил публичный отчет о своей работе

Нардеп Третьяков представил публичный отчет о своей работе

В преддверии досрочных парламентских выборов, которые состоятся 21 июля, народные депутаты, которым есть что рассказать о своей законотворческой работе, напрямую обращаются к своим избирателям. В частности, народный депутат, глава Комитета ВР по делам ветеранов и лиц с инвалидностью Александр Третьяков опубликовал в Facebook видеоотчёт о своей парламентской деятельности за последние пять лет.

В видео-отчете отмечается эффективность работы Александра Третьякова. Так, за период 2014-2019 годов из 97 предложенных им законопроектов 41 был принят парламентом. Политик посетил свыше 80 процентов заседаний Рады за этот срок, что намного выше среднего показателя.

По инициативе Третьякова в стране было создано Министерство по делам ветеранов, особенно необходимое в военное время. Организовано министерство по образцу аналогичного ведомства, существующего в США. Для изучения американского опыта Александр Третьяков вместе с членами профильного комитета дважды посещал Соединенные Штаты, и американские политики высоко оценили его успехи в реализации этой инициативы. В частности, Посол США в Украине Мари Йованович называла создание министерства "важным шагом".

Как отмечается в отчете, из-за патриотической позиции и деятельности Третьякова, Российская Федерация ввела против него санкции. Также подчеркивается, что НАПК по результатам проверки электронных деклараций Третьякова за 2015, 2016 и 2017 год установила точность оценки задекларированных активов и отсутствие незаконного обогащения.

Третьяков отметил, что этот отчет - итоговый за все пять лет каденции. В то же время, как это принято в демократических странах, народный депутат ежегодно отчитывался перед избирателями.

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