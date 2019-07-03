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03 липня 2019, середа, 10:09 366
Політика 2019-07-03T12:00:04+03:00
Українські Новини
Нардеп Третьяков представив публічний звіт про свою роботу

Нардеп Третьяков представив публічний звіт про свою роботу

Напередодні дострокових парламентських виборів, що відбудуться 21 липня, народні депутати, яким є що розповісти про свою законотворчу роботу, безпосередньо звертаються до своїх виборців. Зокрема, народний депутат, голова Комітету ВР у справах ветеранів та осіб з інвалідністю Олександр Третьяков опублікував в Facebook відеозвіт  своєї парламентської діяльності за останні п'ять років.

У відео-звіті відзначається ефективність роботи Олександра Третьякова. Так, за період 2014-2019 років з 97 запропонованих ним законопроектів 41 був прийнятий парламентом. Політик відвідав понад 80 відсотків засідань Ради за цей термін, що набагато вище середнього показника.

З ініціативи Третьякова в країні було створено Міністерство у справах ветеранів, особливо необхідне у воєнний час. Організовано міністерство за зразком аналогічного відомства, що існує в США. Для вивчення американського досвіду Олександр Третьяков разом з членами профільного комітету двічі відвідував Сполучені Штати, і американські політики високо оцінили його успіхи в реалізації цієї ініціативи. Зокрема, Посол США в Україні Марі Йованович називала створення міністерства "важливим кроком".

Як наголошується у звіті, через патріотичну позицію і діяльність Третьякова, Російська Федерація ввела проти нього санкції. Також підкреслюється, що НАЗК за результатами перевірки електронних декларацій Третьякова за 2015 року, 2016 і 2017 рік встановила точність оцінки задекларованих активів і відсутність незаконного збагачення.

Третьяков зазначив, що цей звіт - підсумковий за всі п'ять років каденції. Водночас, як це прийнято в демократичних країнах, народний депутат щорічно звітував перед виборцями.

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