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03 июля 2019, среда, 08:21 537
Верховная Рада и партии 2019-07-03T08:21:01+03:00
Українські Новини
В "Оппозиционной платформе" назвали диверсией решение Парубия не пускать ПАСЕ на выборы в Украине

В "Оппозиционной платформе" назвали диверсией решение Парубия не пускать ПАСЕ на выборы в Украине

Решение спикера Рады Андрея Парубия отозвать приглашение на досрочные парламентские выборы, которое раннее было направлено в ПАСЕ для формирования делегации наблюдателей является диверсией против национальных интересов Украины. Об этом заявляет "Оппозиционная платформа - За життя" на своем сайте, информирует портал strana.ua.

"Партия войны" пытается громко "хлопнуть" дверью перед окончательным поражением на выборах и усложнить для будущего состава Верховной Рады диалог с международными партнерами", - говорится в сообщении.

В политсиле обращают внимание, данный шаг Андрея Парубия противоречит положениям Парламентской ассамблеи Совета Европы и может привести к оспариванию полномочий украинской делегации в Ассамблее следующего созыва.

"Это означает, что "партия войны", стремясь воспрепятствовать налаживанию любых переговоров о мире, готова жертвовать интересами Украины и пойти на прямой конфликт с Советом Европы" - говорится в сообщении.

"Оппозиционная платформа - За життя " обращает внимание, что это решение принято без обсуждения с представителями депутатских фракций и групп, и без учета мнения общества.

"Зато при молчаливом согласии президента и его политического окружения. Президент Владимир Зеленский своими заявлениями поддержал бойкот работы ПАСЕ украинской делегацией и фактически благословил линию "партии войны" на разрыв с Советом Европы", - подчеркивают политики.

Там считают, что "возникшая ситуация в очередной раз доказывает, что ни старая, ни новая власть категорически не заинтересованы в диалоге для налаживания мира".

"Они готовы пожертвовать любыми отношениями и наработками, чтобы максимально отсрочить политическое урегулирование", - говорят в политсиле.

Напомним, что Комитет Рады проголосовал за приостановку участия Украины в ПАСЕ из-за возвращения России.

Больше новостей о: ПАСЕ Андрей Парубий Парламентская ассамблея Совета Европы Верховная Рада Украины Оппозиционная платформа - За життя Владимир Зеленский Президент Владимир Зеленский

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