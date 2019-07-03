В "Опозиційній платформі" назвали диверсією рішення Парубія не пускати ПАРЄ на вибори в Україні

Рішення спікера Ради Андрія Парубія відкликати запрошення на дострокові парламентські вибори, яке раніше було направлено в ПАРЄ для формування делегації спостерігачів є диверсією проти національних інтересів України. Про це заявляє "Опозиційна платформа - За життя" на своєму сайті, інформує портал strana.ua.

"Партія війни" намагається голосно "грюкнути" дверима перед остаточною поразкою на виборах і ускладнити для майбутнього складу Верховної Ради діалог з міжнародними партнерами", - йдеться в повідомленні.

У політсилі звертають увагу, що даний крок Андрія Парубія суперечить положенням Парламентської асамблеї Ради Європи і може привести до оспорювання повноважень української делегації в Асамблеї наступного скликання.

"Це означає, що "партія війни", прагнучи перешкодити налагодженню будь-яких переговорів про мир, готова жертвувати інтересами України і піти на прямий конфлікт з Радою Європи", - йдеться в повідомленні.

"Опозиційна платформа - За життя" звертає увагу, що це рішення прийнято без обговорення з представниками депутатських фракцій і груп, і без урахування думки суспільства.

"Зате за мовчазної згоди президента і його політичного оточення. Президент Володимир Зеленський своїми заявами підтримав бойкот роботи ПАРЄ українською делегацією і фактично благословив лінію "партії війни" на розрив з Радою Європи", - підкреслюють політики.

Там вважають, що " ситуація, яка виникла, в черговий раз доводить, що ні стара, ні нова влада категорично не зацікавлені в діалозі для налагодження миру".

"Вони готові пожертвувати будь-якими відносинами і напрацюваннями, щоб максимально відстрочити політичне врегулювання", - говорять в політсилі.

Нагадаємо, що Комітет Ради проголосував за припинення участі України в ПАРЄ через повернення Росії.