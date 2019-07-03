підписатися на розсилку
25.9 26.25
29.05 29.75
˟
03 липня 2019, середа, 08:21 9
Верховна Рада і партії 2019-07-03T08:45:01+03:00
Українські Новини
В "Опозиційній платформі" назвали диверсією рішення Парубія не пускати ПАРЄ на вибори в Україні

В "Опозиційній платформі" назвали диверсією рішення Парубія не пускати ПАРЄ на вибори в Україні

Рішення спікера Ради Андрія Парубія відкликати запрошення на дострокові парламентські вибори, яке раніше було направлено в ПАРЄ для формування делегації спостерігачів є диверсією проти національних інтересів України. Про це заявляє "Опозиційна платформа - За життя" на своєму сайті, інформує портал strana.ua.

"Партія війни" намагається голосно "грюкнути" дверима перед остаточною поразкою на виборах і ускладнити для майбутнього складу Верховної Ради діалог з міжнародними партнерами", - йдеться в повідомленні.

У політсилі звертають увагу, що даний крок Андрія Парубія суперечить положенням Парламентської асамблеї Ради Європи і може привести до оспорювання повноважень української делегації в Асамблеї наступного скликання.

"Це означає, що "партія війни", прагнучи перешкодити налагодженню будь-яких переговорів про мир, готова жертвувати інтересами України і піти на прямий конфлікт з Радою Європи", - йдеться в повідомленні.

"Опозиційна платформа - За життя" звертає увагу, що це рішення прийнято без обговорення з представниками депутатських фракцій і груп, і без урахування думки суспільства.

"Зате за мовчазної згоди президента і його політичного оточення. Президент Володимир Зеленський своїми заявами підтримав бойкот роботи ПАРЄ українською делегацією і фактично благословив лінію  "партії війни" на розрив з Радою Європи", - підкреслюють політики.

Там вважають, що " ситуація, яка виникла, в черговий раз доводить, що ні стара, ні нова влада категорично не зацікавлені в діалозі для налагодження миру".

"Вони готові пожертвувати будь-якими відносинами і напрацюваннями, щоб максимально відстрочити політичне врегулювання", - говорять в політсилі.

Нагадаємо, що Комітет Ради проголосував за припинення участі України в ПАРЄ через повернення Росії.

Більше новин про: Парламентська асамблея Ради Європи Верховна Рада України Володимир Зеленський Опозиційна платформа - За життя Андрій Парубій ПАРЄ Президент Володимир Зеленський

Архів
Новини
Українські кавуни стали дешевше в два рази: які ціни на ягоду 08:50
Представники газорозподільних мереж вимагають переглянути тариф на розподіл природного газу 08:47
Україна домовилася з Канадою про постачання бронетехніки 08:26
В "Опозиційній платформі" назвали диверсією рішення Парубія не пускати ПАРЄ на вибори в Україні 08:21
Мінфін продовжує нарощувати держборг 08:20
більше новин
Дві країни скасували безвіз з Україною: український паспорт опустився в світовому рейтингу 13:27
Міністр закордонних справ Павло Клімкін. Фото: kherson.life
Клімкін назвав нового керівника МЗС 21:50
На виборах в ОТГ лідирують "Батьківщина" та "Наш край", - попередній підрахунок 17:37
Кандидат від "Слуги народу" Куницький служив в армії і присягав іноземній державі, - нардепи 21:50
Викрадений податківцями бізнесмен зміг втекти з полону, - ICTV 10:33
більше новин
Зеленський запропонував нову формулу розрахунку ціни на електрику замість "Роттердам+" 15:14
Власники і СЕО українських компаній в рамках львівського Jazz Fest провели бізнесову дискусійну панель Hyperloop for Business 19:44
Бойовики вбили військового і поранили двох при перевезенні бійця під Донецьком 13:26
20% депутатів "Слуги народу" братимуть хабарі, - Богдан 10:29
Ставнійчук про судову реформу команди Зеленського: КС має всі підстави визнати судову реформу Порошенка неконституційною 10:10
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok