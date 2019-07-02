Кандидат от "Слуги народа" Куницкий служил в армии и присягал иностранному государству, - нардепы

Фотографии в форме израильской армии кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа" Александра Куницкого были опубликованы сегодня депутатами Андреем Денисенко и Игорем Мосийчуком. Это подтверждает ранее озвученную Центризбиркома информацию о том, что блогер-кандидат имеет гражданство иностранного государства.

Внефракционный народный избранник Андрей Денисенко опубликовал у себя на странице в Facebook фото Куницкого, на котором тот был одет в форме армии Израиля.

Александр Куницкий – слева.

"Из новостей услышал, что штаб "Слуги народа" наконец обратил свое внимание на доказанный факт наличия у их кандидата в народные депутаты Александра Куницкого двойного гражданства. Поэтому хочу облегчить им поиск и анализ фактов и добавляю еще один важный довод - фотографию Куницкого с его армейским товарищем", – заявил Денисенко.

Ему вторит и бывший член "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Мосийчук. "Иногда одно фото стоит тысячи слов. Стоит даже больше, чем сухие факты и любые документы, которые якобы и читают, но никогда не вчитываются, и не анализируют. На фото: кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" по 169 округу в Харькове Александр Куницкий в окружении сослуживцев в ЦАХАЛ (армия обороны Израиля)", – заявил Мосийчук. Свои слова депутат проиллюстрировал фотографией Куницкого с боевыми товарищами по армии Израиля:

Александр Куницкий выделен красным.

Кроме этого, журналисты нашли в YouTube видеоролик за 2014 год. На нем пользователь Сети общается с Александром Куницкий. Последний подтверждает, что находится в Израиле. А также говорит о том, что готовится принять присягу в армии иностранного государства.

Напомним, блогер Александр Куницкий баллотируется по 169 мажоритарному округу Харькова от партии «Слуги народа». Ранее в ЦИК заявили, что получили документы, которые подтверждают наличие у кандидата гражданства иностранного государства.