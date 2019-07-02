підписатися на розсилку
25.9 26.25
29.1 29.8
˟
02 липня 2019, вівторок, 21:50 386
Вибори 2019-07-02T23:00:01+03:00
Українські Новини
Кандидат від "Слуги народу" Куницький служив в армії і присягав іноземній державі, - нардепи

Кандидат від "Слуги народу" Куницький служив в армії і присягав іноземній державі, - нардепи

Фотографії у формі ізраїльської армії кандидата в народні депутати від партії "Слуга народу" Олександра Куницького були опубліковані сьогодні депутатами Андрієм Денисенком та Ігорем Мосийчуком. Це підтверджує раніше озвучену Центрвиборчкому інформацію про те, що блогер-кандидат має громадянство іноземної держави.

Позафракційний народний обранець Андрій Денисенко опублікував у себе на сторінці в Facebook фото Куницького, на якому той був одягнений у формі армії Ізраїлю.

Олександр Куницький – зліва.

"З новин почув, що штаб "Слуги народу" нарешті звернув свою увагу на доведений факт наявності у їх кандидата в народні депутати Олександра Куницького подвійного громадянства. Тому хочу полегшити пошук і аналіз фактів і додаю ще один важливий доказ - фотографію Куницького з його військовим товаришем", – заявив Денисенко.

Йому вторить і колишній член "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігор Мосійчук. "Іноді одне фото коштує тисячі слів. Коштує навіть більше, ніж сухі факти і документи, які нібито і читають, але ніколи не вчитуються, і не аналізують. На фото: кандидат в народні депутати від партії "Слуга народу" по 169 округу в Харкові Олександр Куницький в оточенні товаришів по службі в ЦАХАЛ (армія оборони Ізраїлю)", – заявив Мосійчук. Свої слова депутат проілюстрував фотографією Куницького з бойовими товаришами по армії Ізраїлю:

Олександр Куницький виділений червоним.

Крім цього, журналісти знайшли в YouTube відеоролик за 2014 рік. На ньому користувач Мережі спілкується з Олександром Куницький. Останній підтверджує, що перебуває в Ізраїлі. А також говорить про те, що готується прийняти присягу в армії іноземної держави.

Нагадаємо, блогер Олександр Куницький балотується по 169 мажоритарному окрузі Харкова від партії "Слуги народу". Раніше в ЦВК заявили, що отримали документи, які підтверджують наявність у кандидата громадянства іноземної держави.

Більше новин про: Слуга народу Олександр Куницький

Архів
Новини
"Антиклюєвський майдан" погрожує Зеленському "немирними протестами" через 2 дні 22:42
Журналіста побили на мітингу прихильників Порошенка. Фото: strana.ua
На "майдані Порошенка" побили журналіста "Страны" 22:24
Кандидат від "Слуги народу" Куницький служив в армії і присягав іноземній державі, - нардепи 21:50
Єврорада висунула кандидатом у президенти Єврокомісії міністра оборони Німеччини 21:45
ЦВК хоче відшкодувати партіям 2,3 млрд гривень, витрачених на агітацію 21:34
більше новин
Дві країни скасували безвіз з Україною: український паспорт опустився в світовому рейтингу 13:27
У новому енергоринку ціна на електроенергію ДТЕК Ахметова впала на 25% 08:00
Міністр закордонних справ Павло Клімкін. Фото: kherson.life
Клімкін назвав нового керівника МЗС 21:50
На виборах в ОТГ лідирують "Батьківщина" та "Наш край", - попередній підрахунок 17:37
Викрадений податківцями бізнесмен зміг втекти з полону, - ICTV 10:33
більше новин
Зеленський запропонував нову формулу розрахунку ціни на електрику замість "Роттердам+" 15:14
Бойовики вбили військового і поранили двох при перевезенні бійця під Донецьком 13:26
20% депутатів "Слуги народу" братимуть хабарі, - Богдан 10:29
Ставнійчук про судову реформу команди Зеленського: КС має всі підстави визнати судову реформу Порошенка неконституційною 10:10
ЦВК зареєструвала екс-главу АП Януковича Клюєва кандидатом у депутати 13:55
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok