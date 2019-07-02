Кандидат від "Слуги народу" Куницький служив в армії і присягав іноземній державі, - нардепи

Фотографії у формі ізраїльської армії кандидата в народні депутати від партії "Слуга народу" Олександра Куницького були опубліковані сьогодні депутатами Андрієм Денисенком та Ігорем Мосийчуком. Це підтверджує раніше озвучену Центрвиборчкому інформацію про те, що блогер-кандидат має громадянство іноземної держави.

Позафракційний народний обранець Андрій Денисенко опублікував у себе на сторінці в Facebook фото Куницького, на якому той був одягнений у формі армії Ізраїлю.

Олександр Куницький – зліва.

"З новин почув, що штаб "Слуги народу" нарешті звернув свою увагу на доведений факт наявності у їх кандидата в народні депутати Олександра Куницького подвійного громадянства. Тому хочу полегшити пошук і аналіз фактів і додаю ще один важливий доказ - фотографію Куницького з його військовим товаришем", – заявив Денисенко.

Йому вторить і колишній член "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігор Мосійчук. "Іноді одне фото коштує тисячі слів. Коштує навіть більше, ніж сухі факти і документи, які нібито і читають, але ніколи не вчитуються, і не аналізують. На фото: кандидат в народні депутати від партії "Слуга народу" по 169 округу в Харкові Олександр Куницький в оточенні товаришів по службі в ЦАХАЛ (армія оборони Ізраїлю)", – заявив Мосійчук. Свої слова депутат проілюстрував фотографією Куницького з бойовими товаришами по армії Ізраїлю:

Олександр Куницький виділений червоним.

Крім цього, журналісти знайшли в YouTube відеоролик за 2014 рік. На ньому користувач Мережі спілкується з Олександром Куницький. Останній підтверджує, що перебуває в Ізраїлі. А також говорить про те, що готується прийняти присягу в армії іноземної держави.

Нагадаємо, блогер Олександр Куницький балотується по 169 мажоритарному окрузі Харкова від партії "Слуги народу". Раніше в ЦВК заявили, що отримали документи, які підтверджують наявність у кандидата громадянства іноземної держави.