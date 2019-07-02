Решение суда о приостановлении постановления НКРЭКУ не отменяет необходимости оплаты услуг "Укрэнерго" по установленному тарифу, - энерготрейдеры

В компании "Д.Трейдинг" считают, что решение Окружного административного суда Киева будет отменено, поэтому трейдеры платят существующий тариф - 35 коп за кВт-ч. Об этом на официальной Facebook-странице компании написал директор по управлению портфелем энергоресурсов "Д.Трейдинг" Дмитрий Маляр.

"Сегодня стало известно о решении Киевского административного суда о приостановлении действия постановлений НКРЭКУ №954 и №955 от 7 июня 2019 года, которыми были установлены тарифы для НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и услуги диспетчерского управления на второе полугодие. Впрочем, мгновенная публичная реакция Гарантированного покупателя говорит о том, что решение будет обжаловано и отменено в судебном порядке. Сейчас рынок работает стабильно. Поэтому, Д.Трейдинг будет и в дальнейшем оплачивать услуги НЭК "Укрэнерго" по тарифу 35 коп за кВт-ч. Рынок должен работать стабильно", - отметил он.

Как сообщалось, 1 июля в день запуска нового рынка электроэнергии, было обнародовано Постановление об обеспечении административного иска по делу № 640/11330/19, которым остановлено действие постановлений НКРЭКУ №954 и №955 от 07.06.2019 года. Этими постановлениями были установлены тарифы на услуги по передаче и диспетчерскому (оперативно-технологическому) управлению Объединенной электроэнергетической системой Украины для ГП "НЭК "Укрэнерго".

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" сегодня обнародовало сообщение, в котором утверждается, что решение Окружного административного суда. Киева будет обжаловано НКРЭКУ в апелляционной инстанции.

Согласно принятому в 2017 году Верховной Радой Закону Украины "О рынке электрической энергии", новый оптовый рынок электроэнергии был введен 1 июля 2019. Своевременный запуск конкурентного рынка электроэнергии является одним из обязательных условий для выделения Украине третьего транша макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро и соответствует требованиям Третьего энергетического пакета Евросоюза.