Одесский порт снова пытается сдать в аренду госбуксиры неизвестной компании, – СМИ

Государственное предприятие "Одесский морской торговый порт" в очередной раз планирует избавиться от 70% портового флота предприятия, передав буксиры в аренду неизвестной частной компании.

Это следует из письма начальника портофлота Одесского порта Михаила Черных, копией которого располагает интернет-издание Delo.ua.

Речь идет о 8 буксирах портофлота ОМТП, а именно "Пурга", "Труженик", "Стивидор", "Ударник", "Новатор", "Бугаз", "Кентавр" и "Сфинкс". Их планируется вывести в отстой и уже в третьем квартале текущего года передать в аренду. Исходя из письма Черных, речи о прозрачном конкурсе для выбора компании для сдачи в аренду буксиров с максимально выгодной ценой не идет.

Претендентом на аренду буксиров является ООО "Навигейт". Компания уже обратилась к исполнющему обязанности директора порта Виктору Войтко с просьбой рассмотреть возможность передачи в аренду буксиров компании.

Компания "Навигейт" создана 11 месяцев назад, в 2018 году. О ее деятельности на буксирном рынке Украины ничего не известно. У компании 2 учредителя — Владислав Мушенко и Евгений Чернышенко, но ранее никто из них не был связан с портовым бизнесом или логистическими услугами. Один из учредителей компании Владислав Мушенко — уроженец Винницы, поэтому в портовых кругах компанию связывают с начальником Одесского филиала АМПУ Игорем Ткачуком.

В 2018 году эти буксиры порта уже пытались передать в аренду сомнительной частной компании по заниженной стоимости. Тогда стоимость оценки буксиров, которую проводило консалтинговое агентство "Бюро Стефанович", составляла в 2-3 раза ниже рыночных цен. К слову, компания "Бюро Стефановича" замешена в ряде коррупционных скандалов, в частности, в скандале по приобретению Одесским городским советом в 2018 году бывшего аэродрома "Застава" по завышенной в 11 раз стоимости. Тогда оценку объекта проводило именно "Бюро Стефанович". Кто будет оценивать буксиры в этом году пока остается неясным. Как и неясен ответ на вопрос, почему государственное имущество передают в аренду без открытого и прозрачного конкурса.

Напомним, ранее народный депутат Сергей Лещенко заявил в телеэфире о том, что начальник Одесского филиала АМПУ Игорь Ткачук занимается махинациями с госбуксирами Одесского порта. Именно под его руководством буксиры порта передаются в аренду частным компаниям, которые связаны с родственниками или бизнес-партнерами Ткачука. Ставка почасовой аренды для частных компаний, по информации Сергея Лещенко, составляет не более 400 долларов, тогда как рыночная стоимость — как минимум вдвое больше и достигает не менее 800 долларов. Из-за этого ГП "Одесский морской порт" теряет ежемесячно минимум 3-4 млн гривен.

Весной 2018 года прокуратура Одесской области открыла уголовное производство против руководителей ОМТП по делу ООО "Экофлот". Основателем этой компании в портовых кругах называют российского криминального авторитета Андрея Марисова. Его считают главным бизнес-партнером Ткачука в схемах с незаконной арендой государственных буксиров.

В июне этого года стало известно, что Шевченковский районный суд города Киева арестовал корпоративные права учредителей ряда компаний, которых связывают с Андреем Марисовым и Игорем Ткачуком. Речь идет, в том числе, и о компаниях "Таг Сервис" и "Прайм Эдженси", которые предоставляют буксирные услуги в Одесском порту. Руководство порта, как и основателей компаний, подозревают в финансировании терроризма и организации преступной схемы, при которой большая часть доходов госпредприятия не поступает государству, а оседает на счетах подконтрольных им структур "для выведения за границу, дальнейшего обналичивания и передачи активным участникам террористических групп".