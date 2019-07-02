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02 июля 2019, вторник, 18:23 88
Судебная власть 2019-07-02T18:23:47+03:00
Українські Новини
Савченко не явилась на заседание суда

Савченко не явилась на заседание суда

Надежда Савченко
Надежда Савченко

Подготовительное заседание суда, которое должно было состояться по делу Надежды Савченко сегодня, 2 июля, отложили из-за ее отсутствия. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Так, сообщается, что причину отсутствия Савченко признали уважительной.

Отмечается, что Савченко не явилась, так как уехала в Донецкую область, чтобы провести предвыборную агитацию.

Также ГПУ сообщила, что судьи до сих пор не рассмотрели ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, которое подали еще 7 мая этого года.

По данным Генпрокуратуры, следующее заседание назначили на 27 июня.

Как сообщали Українські Новини, Верховный суд передал дело Савченко и Рубана в Соломенский райсуд Киева.

Тем временем, Савченко пойдет на выборы в Раду от партии, где она единственный депутат.

Больше новостей о: Надежда Савченко Предвыборная агитация

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