Савченко не з'явилася на засідання суду

Підготовче засідання суду, яке має відбутися у справі Надії Савченко сьогодні, 2 липня, відклали через її відсутність. Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

Так, повідомляється, що причину відсутності Савченко визнали поважною.

Наголошується, що Савченко не з'явилася, оскільки поїхала в Донецьку область, щоб провести передвиборну агітацію.

Також ГПУ повідомила, що судді досі не розглянули клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою, яке подали ще 7 травня цього року.

За даними Генпрокуратури, наступне засідання призначили на 27 червня.

Як повідомляли Українські Новини, Верховний суд передав справу Савченко і Рубана в Солом'янський райсуд Києва.

Тим часом, Савченко піде на вибори в Раду від партії, де вона єдиний депутат.