Савченко не з'явилася на засідання суду

Підготовче засідання суду, яке має відбутися у справі Надії Савченко сьогодні, 2 липня, відклали через її відсутність. Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.\r\nТак, повідомляється, що причину відсутності Савченко визнали поважною.\r\nНаголошується, що Савченко не з'явилася, оскільки поїхала в Донецьку область, щоб провести передвиборну агітацію.\r\nТакож ГПУ повідомила, що судді досі не розглянули клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою, яке подали ще 7 травня цього року.\r\nЗа даними Генпрокуратури, наступне засідання призначили на 27 червня.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Верховний суд передав справу Савченко і Рубана в Солом'янський райсуд Києва.\r\nТим часом, Савченко піде на вибори в Раду від партії, де вона єдиний депутат.