Бойко договорился о сотрудничестве с мерами городов

Во вторник, 2 июля, cопредседатели политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко и Вадим Рабинович подписали Меморандум о сотрудничестве между партией и мэрами украинских городов, представителями органов местного самоуправления.

Об этом говорится на официальном веб-сайте партии.

Проблем, с которыми сталкивается местное самоуправление, множество. "Перекладывание финансовых обязательств из центра на места, недофинансирование образовательных и медицинских субвенций привели к тому, что больницы и школы не ремонтируются, о современном оборудовании можно только мечтать, своевременные выплаты зарплат бюджетникам каждый месяц под вопросом. О ремонте дорог и обновлении коммунального хозяйства речь не идет. Программы помощи переселенцам практически не работают. Для Донецкого региона остается актуальным вопрос с водообеспечением", – поделились своими проблемами мэры городов.

"В прошлом году в связи с принятием закона "Об образовании" в Александрии нужно было сократить 142 ставки учителей. Я был вынужден снять с дорог, благоустройства 22 млн гривен, чтобы их сохранить. В этом году такая же проблема с медициной, которая у нас профинансирована только на 60% – нужно перераспределить 19 млн гривен", – рассказал мэр Александрии (Кировоградская область) Степан Цапюк.

Председателю Чудновского районного совета (Житомирская область) Павлу Домашенко удалось сохранить в районе ФАПЫ, но, согласно медреформе, он должен был их ликвидировать. "Согласно постановлению Кабинета Министров в населенных пунктах, где живет менее 300 человек, не должно быть ФАПов. А где людям получать медицинскую помощь? Мы в районе не закрыли ни одного фельдшерско-акушерского пункта, но при этом вроде как постановление нарушили. А что это за реформа, если она против людей?!" – спросил Павел Домашенко.

Юрий Бойко отметил, что то, что рассказали представители местных органов власти, еще раз подтвердило необходимость проведения реальной децентрализации, формирования такой нормативно-правовой базы, которая позволила бы сохранять деньги на местах, способствовать развитию и финансовой независимости местного самоуправления.

"Мы поддержали децентрализацию, потому что была необходима экономическая самостоятельность регионов. И на первом этапе реформа шла нормально – местное самоуправление получило больше денег. В основном это касалось областных центров, кое-что перепало районам и новообразованных громадам. Но через год принципы, декларируемые на старте реформы, стали меняться. На громады стали навешивать все больше и больше финансовых обязательств, которые они попросту не могут выполнить – их должен выполнять госбюджет. Разница в тарифах, субвенции на образование, медицину, дороги – всё навесили на громады, и они оказались в заложниках непродуманной политики правительства", - сказал народный депутат.

Оппозиционный политик особо остановился на ситуации в Донбассе.

"Инфраструктура разрушена, газ отключен, проблемы с водой, люди без работы, сейчас еще пытаются отключить шахты от электроэнергии. Если не остановить войну, то эти проблемы не решить, они будут только усугубляться. Мир даст развитие, инвестиции, а главное — люди вернуться к нормальной жизни, где есть работа, зарплаты, вовремя платят пенсии, нет этого ежедневного страха за свою жизнь, жизнь своих близких, детей", - подчеркнул Юрий Бойко.

По результатам встречи был подписан Меморандум о сотрудничестве между партией "Оппозиционная платформа – За жизнь" и представителями местного самоуправления, гражданами Украины. Документ закрепляет обязательства сторон ради достижения общей цели – построения мирного единого, демократического и правого государства с эффективными, финансово независимыми и сильными органами местного самоуправления.

"Подписанный Меморандум предусматривает обеспечение экономических прав громад, помощь им в вопросах субвенций и финансового обеспечения, принципа добровольности при создании объединенных территориальных общин (ОТО), а также решение всех тех проблем, с которыми сталкивается местное самоуправление", – отметил Юрий Бойко.