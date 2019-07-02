подписаться на рассылку
25.9 26.25
29.1 29.8
˟
  • Главная
  • Новости
  • Экономика
  • "Гарантированный покупатель" уверен в отмене постановления Окружного админсуда Киева по тарифам "Укрэнерго"
02 июля 2019, вторник, 17:23 461
Экономика 2019-07-02T17:31:14+03:00
Українські Новини
"Гарантированный покупатель" уверен в отмене постановления Окружного админсуда Киева по тарифам "Укрэнерго"

"Гарантированный покупатель" уверен в отмене постановления Окружного админсуда Киева по тарифам "Укрэнерго"

Электроэнергия (иллюстрация). Фото: censor.net.ua
Электроэнергия (иллюстрация). Фото: censor.net.ua

Постановление Окружного административного суда Киева, которым приостановлено действие постановлений Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) об установлении тарифов для НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и услуги диспетчерского управления на 2-е полугодие, значительно усложняет работу госпредприятия (ГП) "Гарантированный покупатель". Соответствующее постановление принято на обеспечение административного иска АО "Никопольский завод ферросплавов" (№640/11330/19).

Об этом говорится в заявлении госкомпании.

"Специалисты ГП "Гарантированный покупатель", проанализировав соответствующее решение суда и обстоятельства его принятия, пришли к выводу, что оно принято с нарушениями норм материального и процессуального права", - заявили в госкомпании.

ГП "Гарантированный покупатель" выражает уверенность, что НКРЭКУ обжалует постановление Окружного админсуда Киева в апелляционных инстанциях и постановление суда первой инстанции будет отменено.

"ДП "Гарантированный покупатель" надеется - Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование рынков энергетики и коммунальных услуг будет и в дальнейшем осуществлять решительные действия по защите нового конкурентного рынка электроэнергии", - говорится в заявлении, которое размещено на веб-сайте компании.

Напомним, 1 июля в рамках второго этапа энергореформы начал работу оптовый рынок электроэнергии, который включает ряд сегментов: рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг. Для обеспечения бесперебойной работы всех сегментов нового рынка Кабинет Министров Украины создал на базе госпредприятия "Энергорынок" 2 государственные предприятия для работы в новой модели оптового рынка электроэнергии - ГП "Оператор рынка" и ГП "Гарантированный покупатель".

Больше новостей о: Электроэнергия Укрэнерго НКРЭКУ Окружной админсуд Киева Новый рынок электроэнергии Гарантированный покупатель

Архив
Новости
Парубий отменил приглашение миссии ПАСЕ для долгосрочного наблюдения за выборами 18:00
На выборах в ОТГ лидируют "Батькивщина" и "Наш край", - предварительный подсчет партии "Наш край" 17:37
Гройсман предложил руководству "Нефтегаза" вернуть 390 млн гривен премий 17:27
"Гарантированный покупатель" уверен в отмене постановления Окружного админсуда Киева по тарифам "Укрэнерго" 17:23
Конкурс на разработку 9 участков добычи газа обеспечит более 1,5 млрд долл инвестиций в отрасль - Наталия Кацер-Бучковская 17:23
больше новостей
Сильная жара охватит Украину и уйдет на юг: синоптик рассказала о погоде в начале недели 06:00 Карта
Магнитные бури в июле: самые опасные дни и как сохранить хорошее самочувствие 09:17 Инфографика
С 1 июля двум категориям украинцев повысили пенсии 08:55
В Украине увеличился прожиточный минимум 08:30
Жару разбавит прохладный атмосферный фронт: синоптик дала предварительный прогноз на неделю 06:00 Карта
больше новостей
Шарий зарегистрирован кандидатом в депутаты Рады 14:08
Могилев обещает вернуть справедливые пенсии силовикам 12:00
Дом, в котором погибли дети. Фото: ГосЧС
Четыре маленьких ребенка погибли в пожаре под Одессой, пока их пьяные матери были во дворе 12:37
Похищенный налоговиками бизнесмен смог убежать из плена, - ICTV 10:33
Жена Климкина возглавляет в Администрации Зеленского департамент внешней политики 16:23
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok