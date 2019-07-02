У Бойко назвали "пустым популизмом" законопроект Зеленского о новой формуле "Роттердам"

Представители политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" назвали "пустым популизмом" законопроект Президента Украины Владимира Зеленского о новой формуле "Роттердам".

Об этом говорится на официальном веб-сайте партии.

"Поддержав Владимира Зеленского на выборах, граждане ожидали, что одним из первых его шагов будет снижение неподъемных тарифов. Но новая власть обманула доверие людей. Как и предыдущий режим Порошенко, Зе-команда не собирается делать ничего конкретного для прекращения "тарифного геноцида", а вместо реальной помощи украинским семьям плодит популистские законопроекты, которые не содержат никаких практических механизмов для снижения тарифов", - сказано в заявлении партии.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" убеждена, что предусмотренная законопроектом Зеленского отмена формулы "Роттердам+" не нужна, поскольку она и так уже не действует. Еще в августе 2018 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла постановление №894, которым с 1 июля текущего года признала утратившим силу решение, узаконивавшее формулу "Роттердам+". Поэтому обещание отменить указанную формулу – всего лишь предвыборный фокус, призванный повысить политический капитал президентской партии накануне парламентских выборов.

Также "Оппозиционная платформа - За жизнь" выступает против перехода на новую модель рынка и настаивает, чтобы в ближайшие годы тариф на электроэнергию оставался регулируемым.

"Закрепление формулы "Роттердам без плюса", которое предлагает Президент, - это дальнейший рост стоимости электроэнергии. В первую очередь, из-за значительных расходов на транспортировку угля, который доставляется в европейские порты из Австралии, Индонезии, Южной Африки, США. Украина не нуждается в дорогом угле из "Роттердамов", "Амстердамов", "Антверпенов". Именно эти коррупционные механизмы позволили старой властиза последние 5 лет поднять стоимость электроэнергии в 4 раза. Теневые схемы, которые в последние годы процветали в угольной отрасли и, фактически, угробили ее, должны быть немедленно остановлены. Мы способны обеспечить большую часть своих потребностей за счет украинского угля. Самое главное условие для этого ‒ прекращения боевых действий и установления мира в Донбассе", - подчеркнули в заявлении партии.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" разработала план, предусматривающий реальные механизмы восстановления мира и прекращения "тарифного геноцида". Представители партии убеждены, что стоимость электроэнергии реально снизить на 30%, если убрать искусственно завышенную стоимость угля по коррупционным схемам.

Кроме того, прямые контракты с Российской Федерацией (РФ) по газу и профессиональный взвешенный подход к нормализации состояния дел на энергетическом рынке позволят остановить "тарифный геноцид" и решить задачи восстановления роста отечественной экономики и промышленности.