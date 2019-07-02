Львовская обладминистрация передала Львовскому горсовету полномочия по вывозу мусора из города

Львовская областная государственная администрация передала Львовскому городскому совету полномочия по вывозу мусора из Львова с 1 июля 2019 года.

Об этом говорится в сообщении Львовского городского совета, передают Українські Новини.

"Львовский городской совет принял полномочия по вывозу твердых бытовых отходов из города", - сказано в нем.

Заместитель мэра Львова по вопросам безопасности города Сергей Бабак сообщил, что ,вернув полномочия по обращению с отходами, мэрия будет работать с действующими перевозчиками.

Договоры с ними продлили до 1 октября 2019 года.

Перевозчикам город будет возмещать расходы на вывоз твердых бытовых отходов на полигоны на дальние расстояния.

Как сообщали Українські Новини, в конце июня 2017 года Львовский городской совет передал полномочия по вывозу мусора Львовской областной государственной администрации.

Ранее Львовская обладминистрация обратилась с просьбой к Львовскому горсовету передать полномочия по вывозу мусора из Львова.

12 июня 2017 года мэрия Львова обратилась с просьбой к Кабинету Министров, Львовской обладминистрации и Совету национальной безопасности и обороны объявить город зоной чрезвычайной экологической ситуации из-за критической ситуации, сложившейся в городе с захоронением и вывозом твердых бытовых отходов.