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02 июля 2019, вторник, 14:06 430
Общество 2019-07-02T14:25:23+03:00
Українські Новини
Львовская обладминистрация передала Львовскому горсовету полномочия по вывозу мусора из города

Львовская обладминистрация передала Львовскому горсовету полномочия по вывозу мусора из города

Львовская областная государственная администрация передала Львовскому городскому совету полномочия по вывозу мусора из Львова с 1 июля 2019 года.

Об этом говорится в сообщении Львовского городского совета, передают Українські Новини.

"Львовский городской совет принял полномочия по вывозу твердых бытовых отходов из города", - сказано в нем.

Заместитель мэра Львова по вопросам безопасности города Сергей Бабак сообщил, что ,вернув полномочия по обращению с отходами, мэрия будет работать с действующими перевозчиками.

Договоры с ними продлили до 1 октября 2019 года.

Перевозчикам город будет возмещать расходы на вывоз твердых бытовых отходов на полигоны на дальние расстояния.

Как сообщали Українські Новини, в конце июня 2017 года Львовский городской совет передал полномочия по вывозу мусора Львовской областной государственной администрации.

Ранее Львовская обладминистрация обратилась с просьбой к Львовскому горсовету передать полномочия по вывозу мусора из Львова.

12 июня 2017 года мэрия Львова обратилась с просьбой к Кабинету Министров, Львовской обладминистрации и Совету национальной безопасности и обороны объявить город зоной чрезвычайной экологической ситуации из-за критической ситуации, сложившейся в городе с захоронением и вывозом твердых бытовых отходов.

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