Гройсман утверждает, что начал ходить в школу в 2 года, когда дети еще не умеют говорить

"Я пошел в школу, когда мне было 2 года. Хоть это и звучит как шутка, но это шутка только наполовину. Моя мама была учительницей. И не только мама, большая часть семьи, начиная с деда - педагоги.

Тогда меня, еще совсем малыша, мама брала за руку и приводила в школу. Я садился на последней парте, мама преподавала, а я слушал ", - написал на персональной странице в социальной сети Facebook Премьер-министр Владимир Гройсман.

Председатель отечественного правительства также отметил в заметке, что с самого детства не только понял, но и почувствовал, что такое образование. Что это тяжелый труд для учителей и фундамент всей последующей жизни для ребенка. "Пытался всегда спрашивать себя, чем я могу помочь, чтобы образование становилась лучше", - признался премьер.

Владимир Гройсман считает, что для улучшения уровня отечественного образования во-первых, важно вернуть уважение к украинским учителей.

"Так случилось, что в начале 90-х, когда жизнь была достаточно сложная, мама уже не могла, работая учителем, обеспечивать для нашей семьи нормальную жизнь. Она была вынуждена оставить школу, дело своей жизни, и пошла в другую сферу, чтобы зарабатывать больше денег. Фактически, уже тогда в стране была зарожденная несправедливость ", - подчеркнул в своем посте Гройсман.

Также он утверждает, что как только пришел работать в парламент, затем в Правительство для него было крайне важно начать системные изменения в образовании.

"И вот мы подводим итоги первого года внедрения # НоваУкраинськаШкола. В реформу среднего образования уже вложили около 7 млрд грн., А это новое оборудование, новые подходы к обучению детей и стажировки учителей. Далее реформа должна охватить всю среднюю школу. Всю свою жизнь я был рядом с педагогами и как бы ни сложилось дальше, считаю восстановление уважения к учителю своим личным задачей ", - подытожил свое сообщение Гройсман.