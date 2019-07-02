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  • Украинец Станислав Асеев включен в международный список 10 журналистов, чьи права грубо нарушаются и чья судьба в опасности, - НСЖУ
02 июля 2019, вторник, 10:55 818 Фото
СМИ 2019-07-02T12:00:02+03:00
Українські Новини
Украинец Станислав Асеев включен в международный список 10 журналистов, чьи права грубо нарушаются и чья судьб

Украинец Станислав Асеев включен в международный список 10 журналистов, чьи права грубо нарушаются и чья судьба в опасности, - НСЖУ

"Коалиция One Free Press Coalition опубликовала список "10 экстренных ситуаций", к которым в ближайший месяц должно быть привлечено максимальное внимание международного сообщества. В частности, чрезвычайными названы  обстоятельства заключения журналиста Станислава Асеева, который исчез два года назад в Донецке". Об  этом на персональной странице в социальной сети Facebook сообщил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Как информирует Председатель НСЖУ, Асеев был задержан сепаратистами, которые поддерживаются Россией на востоке Украины, и признался в шпионских обвинениях на российском государственном телеканале, хотя имел к этому явное принуждение. Существуют серьезные опасения относительно здоровья Асеева в тюрьме.

Коалиция Свободной Прессы обнародует свой ТОП-10 ежемесячно. В июльский список экстренных ситуаций вошли также дела убитых журналистов Шамало Хашоги (автора газеты "Вашингтон Пост" зверски убили в саудовском Посольстве в Турции) и мексиканки Нормы Сарабия (криминального обозревателя застрелили неподалеку от дома в июне этого года), пропавшего еще в ноябре 2017 в Танзании журналиста Азора Гванда; арестованных журналистов в Иране, Индии, Нигерии и другие резонансные дела.

One Free Press Coalition - объединение редакторов и издателей, цель которого - привлекать внимание к случаям угроз в адрес журналистов. Для этого используются редакционные и социальные платформы участников коалиции - ведущих международных медиа (в частности, в Коалицию вошли агентства Рейтерс, Блумберг и Ассошиэйтед Пресс, группы Форбс и Файнэншиал Таймс, газета Вашингтон Пост, журнал Тайм и другие).

"Национальный союз журналистов Украины так же как и Европейская и Международная федерации журналистов, в которые входит НСЖУ, солидарны в нашем однозначном требовании - свободу Станиславу Асееву!", - резюмировал Томиленко.

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